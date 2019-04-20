Как рассказали собеседники РБК, Сбербанк рефинансирует долги Rambler&Co Александра Мамута в обмен на неконтрольную долю в группе компаний. Стороны согласовали условия сделки, по которым на следующей неделе Сбербанк объявит о приобретении доли в Рамблере, с возможностью увеличить её в зависимости от выполнения финансового плана. Сделка двойная — предусматривает погашение долга интернет-компании перед банком «Траст» (в феврале ппредправления банка Александр Соколов оценивал долги Rambler&Co в «миллиарды рублей») и существенные инвестиции. Приоритетным объектом инвестирования для Сбера выглядит интернет-кинотеатр Okko (входит в группу компаний Александра Мамута с 2018 года), проект активно развивается.

В 2018 году выручка Okko выросла на 81%, до 2,5 млрд руб. «ТМТ Консалтинг» называет Okko вторым после ivi онлайн-кинотеатром в России с долей рынка 19% по итогам прошлого года (доходы всех онлайн-кинотеатров агентство оценивает в 11 млрд руб.)

В октябре 2018 чиновники и знакомые топ-менеджеров Сбербанка рассказали «Ведомостям» и The Bell, о интересе Сбера к выкупу 30 процентов бизнеса не «Рамблера», а «Яндекса», чего не произошло. В отличие от Rambler — «Яндекс» заведомо прибыльная группа компаний. По состоянию на конец 2016 года 43% выручки «Рамблеру» давал Яндекс (предоставляет «Рамблеру» свой поиск и рекламную систему), а 100% «Рамблер интернет холдинга» было заложено в банк «Открытие». Мамут — единственный владелец Rambler&Co с 2016 года.