Телеком-оператор МТС сегодня официально перезапустил свой онлайн-кинотеатр на новом домене и под новым брендом Kion.ru. От бывшего МТС ТВ теперь ожидают привлечения к 2023 году не 10, а 20 млн платящих подписчиков, рассказал новый президент МТС Вячеслав Николаев, возглавивший компанию в марте этого года.

Перед руководством «МТС Медиа» поставлена задача увеличить долю медиабизнеса в структуре выручки МТС, а также нарастить базу платных подписчиков онлайн-кинотеатра. В мае 2020 г. Алексей Корня, занимавший на тот момент пост президента МТС, заявлял, что медиабизнес — это около 2% выручки МТС (учитываются в том числе доходы от предоставления услуг платного ТВ), или 10 млрд руб.

По данным Telecom Daily, общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила без малого 39 млрд рублей по итогам 2020 года, но здесь платное ТВ от провайдеров не учитывается. Объем рынка платного ТВ от провайдеров за 2020 год по подсчетам «ТМТ Консалтинг» составил 104,6 млрд рублей, причем МТС оказались единственным игроком, у которого продолжился рост абонентской базы.

Рынок легальных видеосервисов по итогам 2020 г. составил почти 62 млрд руб. ( 42,6% этих денег принесла подписная модель), доля « МТС ТВ» — 1%, следует из данных J’son&Partners ( учитывается выручка не только легальных онлайн-кинотеатров , но и операторских видеосервисов , социальных сетей , сайтов телеканалов и т. д. ). Количество подписчиков МТС ТВ по итогам 2020 г., как указано в отчете J’son & Partners , превысило 2 млн человек.

42,6% этих денег принесла подписная модель), доля МТС ТВ» — 1%, следует из данных J’son&Partners учитывается выручка не только легальных онлайн-кинотеатров но и операторских видеосервисов социальных сетей сайтов телеканалов ). Количество подписчиков МТС ТВ по итогам 2020 г., как указано в отчете J’son & Partners превысило 2 млн человек. В феврале 2021 года у «Кинопоиск HD» было 3 млн активных подписчиков ( посмотрели более двух минут фильма , сериала или мультфильма в январе 2021 года).

посмотрели более двух минут фильма сериала или мультфильма в январе 2021 года). В октябре 2020 года Яндекс рассказал о 5 млн подписчиков « Плюса».

Плюса». В 2020 г. аудитория « Кинопоиска» выросла почти в три раза , а суммарная выручка от двух медийных сервисов « Кинопоиск» и «Яндекс.Музыка» составила 5,6 млрд руб.

Кинопоиска» выросла почти в три раза а суммарная выручка от двух медийных сервисов Кинопоиск» и «Яндекс.Музыка» составила 5,6 млрд руб. В 2020 г. по МСФО выручка Okko ( принадлежит ПАО « Сбербанк») увеличилась с 3,6 млрд руб. до 5,7 млрд руб. Количество платных пользователей кинотеатра выросло в 2,4 раза — до 2,6 млн человек.

принадлежит ПАО Сбербанк») увеличилась с 3,6 млрд руб. до 5,7 млрд руб. Количество платных пользователей кинотеатра выросло в 2,4 раза — до 2,6 млн человек. В 2019 году МТС собирались купить ivi.ru.

МТС также хочет инвестировать в сервис проката самокатов Lite, хотя в самой компании факт переговоров официально не подтвердили.

Это лишь одна из компаний в сегменте, на которые смотрит МТС, утверждает близкий к ней источник. По его словам, оператор изучает потенциал рынка аренды таких транспортных средств и варианты выхода на него. Переговоры о привлечении инвестиций инициировал сам Lite, пока конкретных договоренностей не достигнуто, подчеркивает другой источник в МТС. Участники рынка, опрошенные «Ведомостями», ассоциируют Lite с основателем каршерингового сервиса YouDrive Борисом Голиковым (сам он отказался от комментариев).

Сбер и Рамблер совместно выяснили, что «на элетросамокатах и гироскутерах сейчас катается 16% россиян. При этом 3% из них передвигаются таким способом постоянно, включая поездки на работу или учёбу, а 2% катаются не реже раза в неделю. Ещё 13% респондентов пока не успели опробовать электросамокаты, но очень хотят это сделать».