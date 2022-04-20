Озон отрицает увольнения, Яндекс отрицает запрет на продажу «Новостей» и «Дзена»


Ozon проводит «оптимизацию отдельных проектов», но массовых увольнений нет, утверждают в компании.

«Яндекс» назвал не соответствующей действительности информацию о том, что администрация президента запретила компании продавать сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

"Озон", в итоге, пояснил, что речь идёт об "оптимизации" направлений, "Яндекс" же просто снижает посещаемость "Яндекс.Новостей", так что вряд ли речь будет идти об их продаже, иначе бы показатели было бы лучше увеличивать. Скорее, сервис постараются максимально незаметно сдуть аудиторно до значений близких к нулю.

Ozon отрицает массовые увольнения сотрудников

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Озон отрицает увольнения, есть лишь оптимизация. «Яндекс» отрицает запрет Кремля на продажу «Новостей» и Дзена»


"Яндекс" отрицает, что компании из Кремля запретили продавать "Дзен" и "Новости" (об этом сообщило издание Moscow Times). Вместе с тем, "Яндекс" сдувает видимость блоков новостей: например, на стартовой странице Яндекс.Браузера сюжеты из новостей не показываются с середины апреля.

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