Ozon проводит «оптимизацию отдельных проектов», но массовых увольнений нет, утверждают в компании.

«Яндекс» назвал не соответствующей действительности информацию о том, что администрация президента запретила компании продавать сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

"Озон", в итоге, пояснил, что речь идёт об "оптимизации" направлений, "Яндекс" же просто снижает посещаемость "Яндекс.Новостей", так что вряд ли речь будет идти об их продаже, иначе бы показатели было бы лучше увеличивать. Скорее, сервис постараются максимально незаметно сдуть аудиторно до значений близких к нулю.