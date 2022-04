Издание 9to5 в статье об оттоке пользователей из Netflix (и попытке Netflix ввести более дешёвую поддерживаемую рекламой подписку) спросило у читателей, почему они отписываются от Netflix, который отрапортовал о том, что он потерял 700 тысяч подписчиков в России, однако более важно то, что Netflix потерял 640 000 подписчиков в Северной Америке

Комментаторы отреагировали бурно:

With gas and food prices at the level they are, people are cutting back on non-essentials.

TV subscriptions will be one of the first things to be reduced.

(При нынешних ценах на еду и бензин люди отказываются от ненужного.

Подписка на TV одна из первых вещей, без которой можно обойтись)

How about simply giving customers what they want? I want 4K and I have one 4K TV. I don't need to pay for the 4 extra streams that I never use. So my solution is if i'm not using those extra streams on the top tier just for 4K, i'm giving my password to a few friends to use. Why not? I'm paying for all this extra streams I just simply won't use.

(Как насчёт того, чтоб дать людям то что они хотят? У меня 4K телевизор, мне не надо платить за 4 дополнительных устройства и их доступ к Нетфликс, которыми я никогда не буду пользоваться. Я дал пароли друзьям, почему нет? Я плачу за эти дополнительные устройства, которые я не хочу использовать)

Тут надо пояснить, что в Штатах 4k видео на Netflix доступно только на самом дорогом тарифе за $20, который включает в себя, наконец, 4k и возможность использования четырёх устройств. У Netflix нет тарифа с 4k и доступом на одно устройство, в принципе

I cancelled Netflix, it's too expensive and Hulu is better.

(Я отписался от Нетфликса. Он дорогой, а Хулу лучше)

It’s very simple… their original contend is not good at all. Besides few good shows and movies most of it is garbage.

I canceled mine on that reason and because they increased the pricing - paying almost $20 a months is def not worth it when all there’s to watch is crappy movies so bad I can’t even get pass 20 mins mark.

(Всё просто. Их контент не так хорош. Окромя нескольких сериалов и фильмов - остальное это мусор.

Я отменил подписку из-за этого, а ещё потому что они увеличили цену: 20 долларов, определённо, не стоят возможности смотреть все эти дерьмовые фильмы, где я даже 20 минут не могу выдержать)

Ответ: We got Netflix a number of years ago for the oldies. Then they squeezed that out for more and more of their own productions. It finally reached the point about three years ago that they were charging a premium and there was little if anything we wanted to watch. That’s when we bailed.

(мы подписали стариков годы назад. Потом Нетфликс начал заменять чужой контент на свой. В результате мы пришли к ситуации, где-то три года назад, что они берут деньги, а смотреть нечего. Мы ушли)