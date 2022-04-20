Издание 9to5 в статье об оттоке пользователей из Netflix (и попытке Netflix ввести более дешёвую поддерживаемую рекламой подписку) спросило у читателей, почему они отписываются от Netflix, который отрапортовал о том, что он потерял 700 тысяч подписчиков в России, однако более важно то, что Netflix потерял 640 000 подписчиков в Северной Америке
Комментаторы отреагировали бурно:
With gas and food prices at the level they are, people are cutting back on non-essentials.
TV subscriptions will be one of the first things to be reduced.
(При нынешних ценах на еду и бензин люди отказываются от ненужного.
Подписка на TV одна из первых вещей, без которой можно обойтись)
How about simply giving customers what they want? I want 4K and I have one 4K TV. I don't need to pay for the 4 extra streams that I never use. So my solution is if i'm not using those extra streams on the top tier just for 4K, i'm giving my password to a few friends to use. Why not? I'm paying for all this extra streams I just simply won't use.
(Как насчёт того, чтоб дать людям то что они хотят? У меня 4K телевизор, мне не надо платить за 4 дополнительных устройства и их доступ к Нетфликс, которыми я никогда не буду пользоваться. Я дал пароли друзьям, почему нет? Я плачу за эти дополнительные устройства, которые я не хочу использовать)
Тут надо пояснить, что в Штатах 4k видео на Netflix доступно только на самом дорогом тарифе за $20, который включает в себя, наконец, 4k и возможность использования четырёх устройств. У Netflix нет тарифа с 4k и доступом на одно устройство, в принципе
I cancelled Netflix, it's too expensive and Hulu is better.
(Я отписался от Нетфликса. Он дорогой, а Хулу лучше)
It’s very simple… their original contend is not good at all. Besides few good shows and movies most of it is garbage.
I canceled mine on that reason and because they increased the pricing - paying almost $20 a months is def not worth it when all there’s to watch is crappy movies so bad I can’t even get pass 20 mins mark.
(Всё просто. Их контент не так хорош. Окромя нескольких сериалов и фильмов - остальное это мусор.
Я отменил подписку из-за этого, а ещё потому что они увеличили цену: 20 долларов, определённо, не стоят возможности смотреть все эти дерьмовые фильмы, где я даже 20 минут не могу выдержать)
Ответ: We got Netflix a number of years ago for the oldies. Then they squeezed that out for more and more of their own productions. It finally reached the point about three years ago that they were charging a premium and there was little if anything we wanted to watch. That’s when we bailed.
(мы подписали стариков годы назад. Потом Нетфликс начал заменять чужой контент на свой. В результате мы пришли к ситуации, где-то три года назад, что они берут деньги, а смотреть нечего. Мы ушли)
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Интересно, кто-нибудь решился написать, что LGBT и BLM повестка вместо сюжета тоже не доставляет удовольствия?.. Платить за подписку, чтобы смотреть кондовую официальную пропаганду.
Проблема с отписками на Netflix это маркер более серьёзных изменений в отрасли, которые шаг за шагом проявятся:
Есть предел пользовательского спроса. Нельзя рассчитывать на то, что люди будут подписываться одновременно на кабельное, YouTube, Hulu, Apple TV+, Netflix, Disney. Даже с учётом эксклюзивов.
Попытки минфина США озвучить вариант мироустройства, при котором создаётся клуб хороших стран и все остальные (возможно, с какими-то подкритериямя), означают, что те компании, которые считали себя мировыми, теперь становятся ограниченными, в лучшем случае — регионом NA+EU и Океании немножко. Капитализация Netflix упала на 20% не из-за потерь сегодняшнях, а из-за ужаса перед потерями компании в будущем.
Раз компании становятся не мировыми, а региональными, то платить за цифровую конницу из разработчиков, которая позволяла вторгаться цифровыми путями во вражеские государства и забирать их доходы — уже нет необходимости.
Как только разработчики и создатели цифровых сервисов не обеспечивают экономического доминирования, а они теперь перестают — исчезает смысл переплачивать за них. Скорее всего, будут некоторые отрасли, где глобальный или почти глобальный IT-бизнес будет продолжать быть возможен ещё долго (игры, возможно), но в целом, как мне кажется, можно забыть о мании по получению ITшников за любые деньги.
Исчезают ультравысокие ставки там, где нанимали цифронаёмников?
Значит нет смысла за них платить много и на региональных рынках. Точнее, на сейчас, там где идёт импортозамещение — вспеск доходов будет. Это не только Россия: я беседовал с несколькими вендорами hosted решений: посмотрев на то что происходит с кэнселингом России в области предоставления SaaS-сервисов репу чесать начали не только россияне.
А дальше, после разбиения стран на кластеры и регионы, не очень понятно, почему программист должен получать заметно больше строителя, например. Строить нормально тоже умеет не каждый, учиться надо. ОКей, нам нужно больше IT-продукта — мы платим больше денег, пока дефицит специалистов. Но глобально айтишник сидит на печеньках, в тёплом офисе, а то и дома, кайлом не машет, хорошая же работа. Если нет добавки за то, что с помощью разработчика можно осуществить "кражу" доходов (у другой страны, у другой отрасли экономики, у другой компании), а за тем, чтоб "краж" не было будут следить изрядно и все, то переплачивать-то за что? Ну сделал он нам какую-то ERP, не SAP, конечно, но работает. SAP никто и брать не будет, вдруг что. За что миллиард?
Не очень понятно.
Голодать никто не будет, но пирдуха немного подсохнет.
Так поддержка выше, чем может показаться, если там чуть ли не 15% причисляет себя к лгбт+. Сложить с BLM и не знаю сколько получится суммарно. Как бы ни половина населения нейтрально или обеими руками за. Не получится игнорировать. Дело в этом отношении полная дрянь для сторонников традиционных ценностей. Черный-супер-педик это та реальность, которая нас ждёт впереди.
Это вы вообще поздно голову поднимать начали. Сюжета нет и без внедрения лгбт контента уже давным-давно. Редкий развлекательный фильм можно досмотреть до конца и насладиться диалогами.
Ну, про 15%, а где-то и 30% ЛГБТ — это ритуальные ответы при ритуальных опросах.
Глупые хомячки знают, как правильно отвечать. И как себя идентифицировать, чтобы получить социальное одобрение.
А вот если проводятся параллельно более конкретные опросы про конкретные жизненные обстоятельства — тех же, кто себя идентифицирует как ЛГБТ — то оказывается, что из них у 70-80 в принципе секса не было либо очень давно, либо никогда, постоянного или просто партнёра — вовсе нет, а живут с мамой.
То есть зачастую отнесение себя к ЛГБТ — это либо просто отмазка, либо ритуальное действие.