Один из крупных операторов каршеринга «Яндекс.Драйв» может лишиться до 35% автопарка в 2022 году. У компании истекают лизинговые контракты, а купить новые автомобиле на рынке невозможно. Производители перестали в кризис выдавать для каршеринговых компаний квоты, а лизингодатели увеличили ставку с 8% до 20%.

После увеличения властями Москвы возраста автомобилей, которые могут получить разрешение на бесплатную парковку в городе, с трех до четырех лет «Яндекс.Драйв» будет возвращать в столицу подходящие под этот критерий автомобили из Казани, Петербурга, Сочи. По мнению экспертов, китайские производители не смогут заместить спрос, в том числе из-за высоких цен и нарушенных цепочек поставок. «Яндекс.Драйв» - только первая компания, столкнувшаяся с проблемами из-за недостатка дешевых автомобилей на рынке. В будущем с аналогичной ситуацией столкнутся все такси-агрегаторы и компании окажутся перед выбором – или повышать цены, или требовать дотаций от государства.