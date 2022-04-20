Сервис для поиска работы "VK Работа" скоро прекратит существование, говорится в пресс-релизе VK. Компания пообещала, что все обязательства перед клиентами и партнерами будут выполнены. Сотрудники "VK Работа" перейдут в другие "системообразующие" проекты и продукты VK, в том числе в "Вконтакте", "VK Звонки" и "VK Видео".

Worki использовал не совпадающий с остальными продуктами VK технологический стек, его разработка велась на Ruby, поэтому, скорее всего, части сотрудников чтобы остаться в ВК придётся переучиваться. Или просто искать работу в другом месте.