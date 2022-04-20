Проект Underside, выкладывающий данные о работе "мягких силовиков" с российской аудиторией выложил описание образовательных поездок в Британию для массы журналистов, например:

Участниками семинаров 2016-2020 гг. являлись: журналисты: Александра и Сергей Айнбиндер (Sota.vision), Сергей Кагермазов (Эхо Москвы, Бумага, Радио Свобода), Дмитрий Великовский (Важные истории, Новая газета, Русский репортер), Макаренко Виктория (Новая газета, Коммерсантъ), Филипп Кочетков (Взгляд Инфо), Сергей Ежов (The Insider, Известия, ФБК, Фонд «Общественный вердикт»), Мелани Леонова (Радио Свобода), Ксения Батанова (Дождь, БФ «Второе дыхание»), Василий Дамов (Коммерсантъ, Известия, Газета.ru, РИА Новости), Наталья Павлова (Коммерсантъ, ТАСС, РИА Новости, Радио Свобода), Алиса Кустикова (Новая газета), Никита Пивоваров («7×7», Кавказский узел), Алан Цхурбаев (Дарьял, Кавказский узел), Марина Васильева (Открытые медиа, Такие дела, Медуза, Бумага, ОВД-Инфо); политические и гражданские активисты: Анна Ривина (Центр «Насилию.нет»), Илья Панин (Центр «Насилию.нет», Такие дела, Spid.center), Екатерина Потапова (Ассоциация выпускников СПбГУ), Ирина Галямина (экс-муниципальный депутат от «Яблоко», газета «Наш Север»), Игорь Яковлев (пресс-служба Партии «Яблоко»), Шамиль Валеев (Общественная палата Республики Башкирия) Андрей Заякин («Диссернет», Новая газета), Денис Аверченко (1 NGO LAB/1-я Лаборатория НКО), Александр Шуршев (Transperency International, экс-помощник депутата); сотрудники Мемориала: Артем Александров, Марина Васильева, Николай Петров, Мария Макарова, Юлия Репринцева, Даниил Кузнецов; сотрудники ФБК: Антон Барбашин, Наталья Суворова, Елизавета Сурганова, Татьяна Григорьева и многие другие. В списках слушателей семинаров команда Underside нашла журналистов региональных изданий. Например, печально известного главреда интернет-издания «Коза Пресс» Ирину Славину, которая осуществила акт самосожжения в Нижнем Новгороде в знак протеста против государственной системы России.

Лекторами и гостями были Фишман, Гуриев, Петров (владелец компании "Рольф").