Совместное предприятие «Сбера» и VK может продать «Кухню на районе» крупнейшему петербургскому сервису доставки еды «2 Берега» с доплатой на развитие, сообщили источники Forbes. Источник, близкий к «O2O Холдинг», говорит, что на «Кухню на районе» есть три-четыре покупателя и ни о какой доплате речи не идет. Собеседник Forbes, близкий к «Кухне на районе», говорит, что один из претендентов на покупку актива — еще один петербургский сервис доставки «Dostaевский».

На днях стало известно, что сервис доставки продуктов «Самокат», принадлежащий «O2O Холдингу», закрывает бизнес в 15 городах России. Сервис «Кухня на районе» был сфокусирован на Москву, бизнес-модель требовала существенных инвестиций, планы по масштабированию в другие города так и не реализовались. В то время как у компании «2 Берега» не было активов в Москве — для них это шанс выйти на московский рынок dark kitchens.