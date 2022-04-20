Российские власти нашли способ сохранить в стране фильмы, сериалы, музыку и другие объекты интеллектуальной собственности компаний из недружественных стран, которые заявили об уходе или приостановке деятельности в России. Для этого сейчас разрабатывается законопроект, расширяющий действие принудительной лицензии.

Механизм принудительной лицензии есть и в действующей редакции Гражданского кодекса и предусматривает возможность получения принудительной лицензии на изобретение или промышленный образец через суд. Воспользоваться ею, как следует из этой статьи ГК, может «любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение». Но лишь в том случае, если патент на изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет. И при условии, что это приводит «к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке».

Суть предлагаемых нововведений главным образом сводится к тому, что действие принудительной лицензии будет распространяться не только на патенты, но и на другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе контент, а для ее получения не придется ждать годы. Обратиться в суд за получением принудительной лицензии сможет российский лицензиат в случае, если партнер из недружественных стран в одностороннем порядке частично или полностью отказался от лицензионного договора по основаниям, не связанным с нарушением такого контракта.