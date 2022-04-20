Крупные российские банки, которые оказались под блокирующими санкциями западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay, так как платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций. Об этом РБК рассказали пять источников в крупных банках, в том числе попавших под санкции.
Собеседник, близкий к Сбербанку, сообщил, что о таком решении китайской платежной системы сотрудникам банка рассказали на закрытой встрече, поэтому «Сбер» не будет выпускать эти карты.
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