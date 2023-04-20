Один из основателей онлайн-школы «Учи.ру» – Иван Коломоец получил контроль в онлайн-школе LinguaLeo, рассказали два собеседника в крупных edtech-компаниях. С 1 марта 2023 г. владельцем 75% ООО «Лингуалео» (юрлицо LinguaLeo) стала Ирина Коломоец, оставшимися 25% владеет зарегистрированная на Виргинских островах компания LinguaLeo Inc, следует из базы «СПАРК-Интерфакса». Ирина Коломоец – это родственница Ивана Коломойца, говорит знакомый бизнесмена. Еще один его знакомый уточняет, что это его мать. Ранее Иван Коломоец владел 12,8% ООО «Учи.ру» (юрлицо онлайн-школы «Учи.ру»), но 1 марта VK реализовала опцион на выкуп оставшихся 75% платформы (с 2020 г. владела 25% этого проекта) и полностью консолидировала этот актив. «Учи.ру» – лидер детского сегмента edtech-рынка в 2022 г., за этот период его выручка составила, по оценке Smart Ranking, 3,3 млрд руб. Выкуп VK 75% «Учи.ру» обошелся в 8,7 млрд руб., сообщал ранее интернет-холдинг.

За 75% ООО «Лингуалео» покупатель заплатил около 10 млн руб., знает собеседник, знакомый с условиями сделки. Сейчас мультипликатор при продаже активов в edtech-сегменте составляет 2-3 годовые выручки компании. Соответственно, доля в LinguaLeo была продана с дисконтом. Выручка топ-100 edtech-компаний по итогам 2022 г. увеличилась на 17,9% до 87 млрд руб. Темпы роста рынка в 2022 г. в 3,8 раза ниже, чем в 2021 г., когда они составили 70%, оценивают в Smart Ranking. Схожую динамику продемонстрировали в 2022 г. и инвестиции в российский edtech-рынок, которые упали в 3,5 раза до 4 млрд руб., фиксировала Smart Ranking. В 2019–2021 гг. инвестиции в онлайн-образование в России росли в среднем в 2,5 раза ежегодно, указано в исследовании рынка «Нетологии» и Data Insight за 2021 г.