При оформлении заказа пользователь Ozon теперь может выбрать доставку в отделение Почты России, причём забирать он его там будет в "приоритетном порядке" в электронной очереди. Пока заработали 600 пунктов доставки в 50 регионах.

На сегодняшний день большинство партнерских пунктов в почтовых отделениях находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Омске. По оценке Ozon, привычный уровень сервиса при выдаче заказов можно организовать в 22,5 тыс. почтовых отделениях по всей стране.

очты России Георгий Аликошвили.

«Развитие сети пунктов выдачи заказов, как собственной, так и партнерской, — это бизнес-приоритет Ozon на текущий год. С Почтой России мы уже имеем позитивный опыт сотрудничества: оператор помогает нам выдавать заказы в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, где пока не развита собственная логистика Ozon. Теперь в рамках эксперимента в 600 почтовых отделениях мы хотим предоставить покупателю более широкий выбор локаций для самовывоза — самого популярного способа доставки среди наших покупателей», – подчеркнул директор по развитию партнерских логистических программ компании Денис Дьяченко.