В пятницу 19 мая произошла крупная авария в сети «МегаФона», в результате которой без связи до ночи остались абоненты в нескольких крупных регионах, включая Москву и область. Пострадали также и абоненты виртуального оператор «Йота», который работает на сетях «МегаФона».

Сегодня в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от генерального директора «МегаФона» Сергея Солдатенкова. Солдатенков сказал, что компания собирается выплатить пострадавшим клиентам компенсацию. О деталях он обещал сообщить в начале рабочей недели. Солдатенков также отметил, что на настоящий момент проблемы со связью полностью устранены.

Сегодня же «Йота» распространила сообщение, в котором пообещала потратить до 20 млн рублей на компенсацию пострадавшим абонентам. «Yota приносит извинения своим клиентам, которые столкнулись с проблемами при использовании услуг мобильного оператора», — сказал генеральный директор компании Владимир Добрынин. В качестве компенсации мобильный оператор предоставит пользователям скидку на следующий расчетный период. Для ее получения клиентам мобильного оператора достаточно обратиться в службу поддержки.