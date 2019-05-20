Ну что, за почти 10 лет в «Коммерсанте» я написал заметки про десятки и сотни увольнений чиновников и менеджеров различного уровня, освещал кадровые перестановки в частных компаниях, государственных корпорациях и различных федеральных ведомствах.

Теперь пришло написать и про мое увольнение.

В ближайшее время я покину ИД «КоммерсантЪ», в котором до последнего момента занимал должность специального корреспондента. Я покидаю ИД вместе с Максим Иванов не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшему серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Нравится оно мне или нет, это не важно: у ИД есть владелец, он вправе определять, кто будет работать в принадлежащем ему активе — Ваня Сафронов или какой-то другой человек.

С 21 мая меня в «Коммерсанте» уже не станет, уход оформлен по соглашению сторон. Мне тяжело и больно писать об этом. Максим Ковальский говорил про «Коммерсант»: «Я не могу себе представить, как можно уйти». Я ни разу не Максим Ильич, но слова его мне сейчас близки и понятны. Намного ближе и понятнее, чем были до сегодняшнего дня. Несмотря на то, что за эти десять лет возникали варианты со сменой работы (как в СМИ, так и не в СМИ), я периодически думал об уходе, но всегда отказывался. Потому что не мог переступить через себя, наступить на горло, закрыть глаза и расстаться с тем местом, которым для меня был «Коммерсант». Не просто офисом, не просто столом с тумбочкой, на котором стоит компьютер и телефон. А с домом. Моим домом, где я рос почти десять лет. За это время (де-факто треть моей жизни) я написал несколько тысяч заметок про ракеты, генералов, космос, Белый дом, танки, Кремль, про уголовные дела, про силовиков, снова про космос (он же бесконечен, в конце концов). Впрочем, буду помнить не это, а то, как мне работалось в потрясающем коллективе лучших людей. Их костяк я называл «Ъ-Семьей». Каждому из них я скажу все лично 20 мая: это будет предпоследний день работы в «Коммерсанте» и день, когда я проставлюсь за свой День Рождения.

Что касается дальнейших планов — то они заключаются в небольшом отпуске, на протяжении которого я постараюсь привести мысли в порядок и определить последовательность своих действий.

Прощаться не будем.

Прорвемся (с)