Руководство «Коммерсанта» уволило замредактора отдела политики Максима Иванова и спецкора ИД Ивана Сафронова. Как стало известно в понедельник, уволенных поддержали коллеги, в результате увольняется весь политический блок газеты. Среди покидающих редакцию зам главреда Глеб Черкасов — а всего, на момент публикации, редакцию покидают 13 человек. Как рассказал в своём Facebook Сафронов, собственник (основной владелец издания — Алишер Усманов, но напрямую его имя не упоминается) высказал претензии к статье о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации и назначении на пост Сергея Нарышкина. Как выяснил The Bell претензии к статье появились только через неделю после ее выхода, но жёсткие. Акционеры требовали уволить пятерых авторов и главреда Владимира Желонкина.
Гендиректор издательского дома «Коммерсант» (он же главред газеты) Владимир Желонкин объяснил BBC, что: «Статья была написана не по стандартам издательского дома», без конкретики. Собеседник BBC в «Коммерсанте» на условиях анонимности заявил, что после выхода статьи обсуждалось увольнение самого Желонкина, но тому «удалось отбиться».
Глеб Черкасов пересчитал увольняющихся — заявления подали: завотделом политики Алла Барахова, ее заместитель Мария-Луиза Тирмастэ, обозреватель Виктор Хамраев, спецкор Анна Пушкарская, корреспонденты Александра Джорджевич, Софья Самохина, Лиза Миллер, Екатерина Гробман, Наталья Корченкова и старший корреспондент Всеволод Инютин.
Ну что, за почти 10 лет в «Коммерсанте» я написал заметки про десятки и сотни увольнений чиновников и менеджеров различного уровня, освещал кадровые перестановки в частных компаниях, государственных корпорациях и различных федеральных ведомствах.
Теперь пришло написать и про мое увольнение.
В ближайшее время я покину ИД «КоммерсантЪ», в котором до последнего момента занимал должность специального корреспондента. Я покидаю ИД вместе с Максим Иванов не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшему серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Нравится оно мне или нет, это не важно: у ИД есть владелец, он вправе определять, кто будет работать в принадлежащем ему активе — Ваня Сафронов или какой-то другой человек.
С 21 мая меня в «Коммерсанте» уже не станет, уход оформлен по соглашению сторон. Мне тяжело и больно писать об этом. Максим Ковальский говорил про «Коммерсант»: «Я не могу себе представить, как можно уйти». Я ни разу не Максим Ильич, но слова его мне сейчас близки и понятны. Намного ближе и понятнее, чем были до сегодняшнего дня. Несмотря на то, что за эти десять лет возникали варианты со сменой работы (как в СМИ, так и не в СМИ), я периодически думал об уходе, но всегда отказывался. Потому что не мог переступить через себя, наступить на горло, закрыть глаза и расстаться с тем местом, которым для меня был «Коммерсант». Не просто офисом, не просто столом с тумбочкой, на котором стоит компьютер и телефон. А с домом. Моим домом, где я рос почти десять лет. За это время (де-факто треть моей жизни) я написал несколько тысяч заметок про ракеты, генералов, космос, Белый дом, танки, Кремль, про уголовные дела, про силовиков, снова про космос (он же бесконечен, в конце концов). Впрочем, буду помнить не это, а то, как мне работалось в потрясающем коллективе лучших людей. Их костяк я называл «Ъ-Семьей». Каждому из них я скажу все лично 20 мая: это будет предпоследний день работы в «Коммерсанте» и день, когда я проставлюсь за свой День Рождения.
Что касается дальнейших планов — то они заключаются в небольшом отпуске, на протяжении которого я постараюсь привести мысли в порядок и определить последовательность своих действий.
Прощаться не будем.
Прорвемся (с)
Би-би-си: Что не так было со статьей про Матвиенко?
Владимир Желонкин: Просто она написана не по стандартам издательского дома.
Би-би-си: А что именно они нарушили, если не секрет?
В.Ж.: Не секрет, но я не хочу сейчас про уволенных что-то говорить плохого.
Би-би-си: Эта претензия пришла к вам от акционера? Или как все произошло?
В.Ж.: Не буду это комментировать.
Би-би-си: Усманов принял решение уволить авторов?
В.Ж.: Решение может принять только генеральный директор, то есть я.
Би-би-си: То есть вы приняли его самостоятельно?
В.Ж.: Принять решение уволить людей в акционерном обществе может только гендиректор.
Би-би-си: Означает ли произошедшее, что «Коммерсант» не будет больше писать про отставки и назначения?
В.Ж.: Почему? Будет, если для этого будут основания. Если нет, то не будет.
Би-би-си: Вам не тяжело было расставаться с Ивановым и Сафроновым? Все-таки ведущие авторы.
В.Ж.: Тяжело.
Би-би-си: Вы считаете, что именно такая мера — увольнение — была оправдана?
В.Ж.: Мы пришли к такому решению совместно с ними.
Би-би-си: Они тоже хотели, чтобы вы их уволили?
В.Ж.: Что значит «хотели — не хотели». Мы пришли к такому решению совместно.
Би-би-си: Вы им предложили уйти?
В.Ж.: Нет.
Би-би-си: А что вы им предложили?
В.Ж.: Работать по стандартам издательского дома «Коммерсант».
Би-би-си: Они не согласились с этим?
В.Ж.: Вы очень много задаете вопросов.
Би-би-си: Ну, ситуация скандальная, поэтому, конечно, вопросов много, это моя работа. Вы не ответили, что вам ответили авторы. Они не согласились на ваше предложение работать по стандартам?
В.Ж.: Я не буду это комментировать.
Би-би-си: Обращался ли к вам кто-то из героев заметки, например, Валентина Матвиенко или Сергей Нарышкин — или кто-то еще?
В.Ж.: Нет, не обращался.
Би-би-си: А сотрудники администрации президента?
В.Ж.: Нет.
Би-би-си: То есть эта заметка не понравилась только вам?
В.Ж.: Да, потому что она не соответствует стандартам абсолютно.
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Что ж такое, никогда такого не было — и вот опять Уникальный Журналистский Коллектив ™ отправился на холодную продуваемую улицу.
Дело тут не в великом и ужасном Усманове, ужасной и великой Матвиенке, а в том, что тёплые капсулы для единомышленников, построенные ещё в Перестройку и Святые девяностые, не выдерживают давления времени, вихрей враждебных и падения спроса на дорогую качественную ненависть к рашке.
Это же в Коммерсанте в 1994 году в кубиклах висели памятки о том, что нельзя чеченских мятежников называть бандитами и боевиками, а только повстанцами и защитниками независимости.
Ну и вот, карма-то не тётка, забыли, видимо, памятки обновлять.
Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта». Бизнесмен узнал об их уходе из публикаций в СМИ, сказал его представитель «Ведомостям».