В Яндексе появилась должность главного продюсера коммерческого департамента. Её занял экс проюссер телеканала «Пятница!» Николай Головин, выяснили «Ведомости» у источника в поисковике.

В прошлом Яндекс заказал, а затем показал в онлайне новогоднее шоу 2018−2019 года и несколько выпусков передачи «На музыке». Их снимал «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, известный по работе для «Первого канала». Новогоднее шоу последнего обогнало в онлайне шоу «Яндекса», впрочем в поиковике не согласны с драматической статисткой Mediascope.

После охлаждения отношений Яндекса с эфирным ТВ летом 2018 и снятия значительной части ТВ-эфира с главной страницы, поисковик развивает собственный тематический онлайн-эфир с фильмами и сериалами. Своих или покупных шоу в «Эфире» пока нет.

По оценке селлера Gazprom-Media Digital российский рынок онлайн-видеорекламы в 2018 году вырос на 20% до 10 млрд рублей, доля мобильной видеорекламы в 2018 году составила 4 млрд или 40%, против 20% и 1,6 млрд рублей годом ранее. Видеореклама — это самый быстрорастущий подсегмент всех разновидностей digital-продвижения по оценке IAB Russia. Интересно, что интернет-гиганты, такие как Google, Яндекс или ВК обогнали «Первый канал», и, соответственно, остальные каналы, по MAU и DAU ещё в 2016 году, но росту сегмента онлайн-видеорекламы это не помешало, следует учитывать, что в традиционном эфире действуют законодательные ограничения на объём рекламы в единицу эфирного времени, которых нет у интернет-площадок.