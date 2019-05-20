Обращение коллектива «Ъ» к читателям:

Сегодня нашей редакции официально объявили, что ИД «Коммерсантъ» прервал трудовые отношения с двумя нашими сотрудниками — спецкорреспондентом Ъ Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым. Формально увольнение оформлено "соглашением сторон"; представители акционера «Ъ», бизнесмена Алишера Усманова, заявили «Ведомостям», что тот «не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов». «Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников Коммерсанта из сообщений прессы», — уточнил его представитель.

Однако, как утверждают наши коллеги, кадровое решение им объяснили требованием акционера ИД, бизнесмена Алишера Усманова. Поводом стала заметка «Спикеров делать из этих людей», в которой сказано о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета федерации. Как это часто бывает в реалиях современной российской политики, в материале использовались сведения и цитаты от анонимных источников. Заметка полностью отвечала стандартам "Ъ", который всегда опирается на надежные и проверенные источники. Более того, сразу после публикации авторы были премированы за этот материал (по традиции, в «Ъ» выписывают символическую денежную премию авторам лучшего материала номера).

По словам наших коллег, позже акционер выразил неудовольствие статьей и потребовал раскрыть личности источников. Согласно закону о СМИ и трудовому договору сотрудников "Ъ", редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени. Единственное исключение — наличие судебного запроса. Журналисты «Ъ» отказались нарушить доверие собеседников. После этого было принято решение об увольнении двух авторов материала. Прямые обращения к акционеру и его представителю не повлияли на ситуацию; никаких компромиссов или других вариантов акционер не предложил.

Максим Иванов проработал в «Ъ» больше десяти лет. Ивану Сафронову до десятилетия в «Ъ» не хватило нескольких месяцев. Здесь же десять лет проработал его отец, Иван Сафронов-старший, который трагически погиб в 2007 году; он остается для всей редакции примером профессионализма. Макс и Ваня — блестящие, профессиональные журналисты, умные и порядочные люди. Коллектив «Коммерсанта» — штатные, внештатные, региональные, технические сотрудники – считает их увольнение ничем не обоснованным, губительным для редакции, а также открытым проявлением давления на свободу слова в России.

Редакционные стандарты ИД формировались три десятилетия — основателем издания и коллективом. За это время издание сменило несколько владельцев и главных редакторов, но продолжало работать по высоким редакционным стандартам. Теперь в эти стандарты вмешались люди, добившиеся несомненного успеха в иных сферах, но не имеющие прямого отношения к журналистике. При подготовке статьи, а также после ее публикации, вопросы к стандартам не возникали. Мы вынуждены признать, что речь идет о прямом давлении на журналистов.

После вынужденного ухода Макса и Вани весь отдел политики написал заявления об увольнении. На данный момент редакцию покидают заместитель шеф-редактора «Ъ» Глеб Черкасов, редактор отдела политики Алла Барахова, заместитель редактора Мария-Луиза Тирмастэ, корреспонденты Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Лиза Миллер, Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин и спецкорр Анна Пушкарская. Сотрудники планируют завершить рабочие обязательства в ближайшее время.

Коллектив «Ъ» считает себя обязанными сообщить читателям, что «Коммерсантъ» неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике. Читатели, партнеры и рекламодатели ИД будут лишены качественного и непредвзятого освещения ряда внутриполитических событий; мы не знаем, сколько продлится эта ситуация. Такой вынужденный перерыв происходит впервые за 30-летнюю историю Издательского дома. Мы приносим нашим читателям извинения.

Возможно, среди наших читателей найдутся те, кто способен объяснить акционерам ИД, что прямо сейчас они разрушают одно из лучших СМИ России. Работа «Ъ» важна для всего общества и всей нашей страны. Те, кто уничтожают его ради краткосрочных политических дивидендов, плохо знают историю России. Мы уверены, что наша страна достойна лучшего будущего. Достойна свободы слова.

Список подписей обновляется по мере поступления:

Александр Черных

Ольга Алленова

Елена Черненко

Павел Тарасенко

Галина Дудина

Марианна Беленькая

Сергей Строкань

Кирилл Кривошеев

Михаил Коростиков

Леонид Ганкин

Анна Васильева

Ксения Миронова

Валерия Мишина

Ольга Лукьянова

Александра Трифонова

Валерия Лебедева

Владимир Белов

Никита Щуренков

Марина Бочарова

Кристина Жукова

Мария Сарычева

Вероника Горячева

Светлана Самусева

Виталий Солдатских

Ксения Дементьева

Дмитрий Ладыгин

Евгений Хвостик

Марина Царева

Дмитрий Назаров

Дмитрий Козлов

Яна Рождественская

Ляйля Гимадеева

Ксения Баданова

Сафрон Голиков

Рената Ямбаева

Дмитрий Кучев

Андрей Райский

Юрий Барсуков

Герман Костринский

Анастасия Веденеева

Скорлыгина Наталья

Ольга Никитина

Евгений Зайнуллин

Татьяна Дятел

Ольга Мордюшенко

Алина Сабитова

Анна Токарева

Юлия Алексеева

Михаил Беляев

Елена Морозова

Александра Копачева

Дмитрий Шестоперов

Павел Белавин

Ольга Голикова

Герман Костринский

Сергей Ходнев

Анна Занина

Екатерина Еременко

Сергей Вишневский

Лиза Выборнова

Юля Полякова

Мария Лобанова

Евгения Худобко

Анастасия Курилова

Евгения Илюшина

Евгения Пахтусова

Николай Зубов

Лилия Пономарева

Ольга Шестопал-Джумайло

Елена Соловьева

Юля Локшина

Наталья Павлова

Анастасия Гидаспова

Яна Лубнина

Алла Пугачёва

Яна Пашаева

Иван Корякин

Иван Якунин

Глеб Силко

Сергей Гусев

Юлия Грицай

Александр Рассохин

Лилия Галявиева

Роман Шаталов

Иван Сухов

Натела Поцхверия

Александра Викулова

Елена Иванова

Александр Коряков

Полина Шемракова

Владимир Соколов

Анна Пестерева

Андрей Мовчан

Антон Гармаш

Ольга Шкуренко

Мария Портнягина

Денис Скоробогатько

Ольга Кудрина

Кирилл Антонов

Лаура Кеффер

Виктор Куликов

Андрей Цветков

Владимир Соловьев

Роман Дорофеев

Вячеслав Попов

Владимир Расулов

Елизавета Макарова

Глеб Щелкунов

Вера Тюкалова

Анна Афанасьева

Никита Восторгов

Наталия Нехлебова

Дмитрий Соколов

Роман Рожков

Шамиль Идиатуллин

Александра Легойдо

Алексей Полухин

Анна Лагойская

Анастасия Ройзман

Яна Войцеховская

Николай Яблонский

Маша Заливанская

Анастасия Винницкая

Евгений Федуненко

Кира Долинина

-- обновление подписей:

Кирилл Сарханянц

Дарья Костина

Анна Героева

Лада Шамардина

Анна Толстова

Татьяна Крючкова

Аэлита Курмукова

Кирилл Белянинов

Анастасия Мануйлова

Марат Кашин

Илья Усов

Анастасия

Анна Поваго

Валерий Грибанов

Заур Фарниев

Мария Кунина

Яна Дубенецкая

Антон Жуков

Сергей Кондрашин

Александр Воронов

Артём Косенок

Михаил Лукашов

Юлия Тишина

Сергей Петунин

Игорь Лесовских

Алла Вагнер

Юлия Ликинова

Халиль Аминов

Вадим Вислогузов

Александра Мерцалова

Алексей Шаповалов

Вадим Никифоров

Андрей Опарин

Дмитрий Ждакаев

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Олег Скориков

Евгения Милова

Иван Кузнецов

Татьяна Салахетдинова

Анатолий Костырев

Артем Гирш

Дмитрий Спиридонов

Оксана Решетова

Максим Прошкин

Мария Котова

Михаил Малаев

Татьяна Кузнецова

Наталия Боева

Муса Мурадов

Илья Сизов

Анна Никитина

Татьяна Бочкова

Анастасия Шишаева

Эмин Джафаров

Анастасия Тверская

Борис Барабанов

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Петр Пархоменко

Александр Павлов

Максим Митченков

Юрий Абросимов

Дмитрий Лебедев

Наталия Коновалова

Дмитрий Духанин

Марианна Власова

Андрей Архангельский

Андрей Прах

Никита Аронов

Михаил Пророков

Юрий Черкасов

Марина Агуреева

Геннадий Сысоев