Илья Сергеев из Avito рассказал на страницах Habr, как он и его коллеги препятствуют копированию объявлений на сайты Яндекса и Mail.ru Group — Auto.ru и «Юла» соответственно. Для защиты от копирования нейросеть Avito подменяет номерной знак автомобиля плашкой с логотипом классифайда. В свою очередь те, кто копируют с Avito, вынуждены подменять эту плашку собственной, с собственным логотипом. При помощи собственной нейросети. Однако в Avito научились обманывать нейросеть Яндекса таким образом, что она больше не ловит номерной знак, лого Avito, соотвенно не может его подменить. В результате машины с лого Avito попадали даже в рекламу, которую Auto.ru генерировал автоматически из «своих» предложений.

Примечание Roem.ru: в 2013-м Auto.ru обвинили в незаконном использовании объявлений сайт AM.ru. То есть формально даже в Auto.ru понимают, что копировать объявления можно далеко не всегда. Но на практике это понимание работает только в одну сторону:

По нормам российского права несанкционированное копирование объявлений недопустимо. Так в 2018 году федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение ООО «Айриэлтор», которое управляет сайтом «Циан», из-за признаков нарушения закона «О защите конкуренции». ЦИАН копировал объявления с тех же Avito.