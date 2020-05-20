Этот текст представляет собой записку, которую я на прошлой неделе направлял разным организациям и людям, имеющим отношение к правам человека и развитию ИТ в нашей стране. В ней рассматриваются политические, правовые и технические риски законопроекта ПФЗ № 759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации…» (далее – Законопроект или ЕФИР).

Сейчас законопроект прошёл два чтения, с третьего чтения его вернули обратно в Госдуму; третье чтение планируется 21-го мая, в четверг. Скорее всего, законопроект будет принят.



В законопроекте декларируется создание ЕФИР – единого федерального регистра, содержащего сведения о гражданах в единой базе данных, управлять которой будет Федеральная Налоговая Служба. Создаваться ЕФИР должен постепенно, вступить в строй полностью – примерно к 2024-2025 году.

Изучение текста законопроекта приводит к заключению, что в текущем виде он создаёт серьёзные риски для прав граждан России, нарушает существующие федеральные законы. Подробнее – ниже.

Общие соображения

Значение законопроекта. Этот законопроект – не проходной, не технический, его значение – огромное. Он вторгается в частную жизнь, создаёт множество рисков (о которых ниже). Это очень важный законопроект, по существу – конституционного уровня. Частная жизнь и Конституция. Законопроект вторгается в очень интимную сферу частной жизни граждан, определяемую Конституцией РФ, нарушая (или переопределяя) положения Главы 2 Конституции РФ и несколько федеральных законов. Об этом – ниже в разделах 3 и 4. Новый вид власти – цифровой. С созданием ЕФИР, с размещением на улицах наших городов и на дорогах областей сотен тысяч камер высокого разрешения с распознаванием лиц у операторов баз персональных данных возникает новый вид власти – цифровой власти над данными граждан. Надо понимать, что в случае принятия законопроекта о Едином Регистре: эту власть получают некие неустановленные и неизвестные населению гражданские лица, граждане РФ не делегировали им эту власть над собой, есть обоснованные опасения, что на этом процесс не остановится, в базу постепенно будут добавлены и биометрия, и переписка, и география перемещений, и медицинские данные (каковое пополнение Регистра внешними ведомствами предусмотрено в законопроекте – см. ниже). Можно предполагать, что в итоге может возникнуть и социальный рейтинг по китайскому образцу, и разные виды дискриминации граждан на основе персональных данных. Правовые риски. Граждан в законопроекте просто забыли, в том числе – несовершеннолетних. Гражданин не получает возможности хоть как-то повлиять на процесс сбора, хранения и использования персональных данных о себе, является по сути объектом, а не субъектом. Законопроект прямо упраздняет 152-ФЗ о персональных данных, создаёт правовой нигилизм в отношении частной жизни и персональных данных граждан. Об этом ниже в правовом разделе 4. Проект несёт очевидные технические риски. Сбор данных в одном месте, кроме удобства для оператора (ФНС), несёт риски утечек, компрометации данных и использования служебного положения. О этом ниже в разделе «Технические риски». Процедура проведения законопроекта – неправильная. Его «протаскивают» поспешно, «под шумок», без общественных слушаний. Для проекта такой значимости это недопустимо. Обоснование законопроекта очень слабое. Фактически, сторонник и «двигатели» законопроекта в Пояснительной записке и в публичных выступлениях говорят только «ну это же будет очень круто – знать всё про всех!», «иметь наиболее достоверные и полные данные о всех!», «больше собирать налогов!». Нет аргументов, почему не годится текущее положение, когда ведомства обмениваются данными, держа частичные персональные данные граждан в своих ведомственных базах. Эта невнятица и привязка к фискальным задачам ФНС влечёт большие политические риски для власти. Об этом ниже – в разделе 2 о политических рисках.