Один из лидеров FMCG-ритейла «Магнит» тестирует экспресс-доставку силами «Яндекс.Лавки». «Магнит» стал поставщиком большей части ассортимента двух точек «Лавки» в районах Нагатинский затон и Печатники в Москве. В результате продукты в этих «Лавках» будут на 20% дешевле. Тест должен показать интерес аудитории к услуге и помочь принять решение о её масштабировании.

Ранее у «Магнита» не было возможностей экспресс-доставки онлайн-заказа. Обычную доставку осуществлял один из лидеров рынка доставки iGoods и несколько других аналогичных сервисов. Неделю назад в Ростове-на-Дону и Волгограде «Магнит» начал тестировать доставку с помощью pony Express

Партнерство с «Лавкой» может стать одним из первых шагов в рамках анонсированной «большой цифровой трансформации», для которой «Магнит» привлёк в команду пятерых бывших топ-менеджеров онлайн-маркетплейса Lamoda.

22 мая «Магнит» начнет размещение 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей.

С первогот мая экспресс-доставка продуктов работает у «Дикси».