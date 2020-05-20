Один из лидеров FMCG-ритейла «Магнит» тестирует экспресс-доставку силами «Яндекс.Лавки». «Магнит» стал поставщиком большей части ассортимента двух точек «Лавки» в районах Нагатинский затон и Печатники в Москве. В результате продукты в этих «Лавках» будут на 20% дешевле. Тест должен показать интерес аудитории к услуге и помочь принять решение о её масштабировании.
Ранее у «Магнита» не было возможностей экспресс-доставки онлайн-заказа. Обычную доставку осуществлял один из лидеров рынка доставки iGoods и несколько других аналогичных сервисов. Неделю назад в Ростове-на-Дону и Волгограде «Магнит» начал тестировать доставку с помощью pony Express
Партнерство с «Лавкой» может стать одним из первых шагов в рамках анонсированной «большой цифровой трансформации», для которой «Магнит» привлёк в команду пятерых бывших топ-менеджеров онлайн-маркетплейса Lamoda.
22 мая «Магнит» начнет размещение 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей.
С первогот мая экспресс-доставка продуктов работает у «Дикси».
К концу месяца к сервису доставки подключатся магазины в Московской области. До конца 2020 года зона покрытия сервиса охватит все регионы присутствия ГК «Дикси». При заказе программа определяет ближайший к дому покупателя магазин и проверяет в нем наличие необходимых товаров. При необходимости во время оформления доставки по телефону оператор call-центра поможет покупателю собрать корзину из нужных продуктов и примет заказ. Это особенно актуально для пожилых покупателей, которые соблюдают рекомендации по самоизоляции в период пандемии. Для тех, кто хочет проявить заботу о близких, специально предусмотрена опция «отправить заказ на другой адрес».
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