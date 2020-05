Libra Association 19 мая объявила, что её главным юрисконсультом стал Роберт Вернер, бывший директор FinCEN. Это подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями американского Минфина. В начале мая главой самой Libra Association стал Стюарт Леви, бывший заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой безопасности.

Libra Association -- инициированная Facebook ассоциация компаний, которые разрабатывают платежную систему на основе цифровой валюты. Первоначально придуманная в Facebook Libra называлась в прессе и блогах криптовалютой. Она представляла собой стейблкоин (монету с курсом, привязанным к курсу другого актива и обеспеченную им), привязанный к корзине фиатных валют, включающей доллар и евро. В основе разработки лежали блокчейн-технологии.

Проект вызвал лавину недоброжелательного внимания со стороны финансовых регуляторов -- американских, европейских и других. Пересылку цифровых денег посредством социальных сервисов немедленно связали с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Марка Цукерберга несколько раз вызывали на слушания в конгрессе, где обозвали террористом и младенцем со спичками, припомнили русских хакеров и утечки данных и сказали, что он сумасшедший, если думает, что ему «доверят банковские счета и пустят в экономику». Интересно, что республиканцы оказались гораздо прогрессивнее демократов, и более расположены к финансовым инновациям.

Появился законопроект Keep Big Tech Out Of Finance, который должен был запретить выпускать цифровые валюты крупным технологическим компаниям: «крупные платформы не должны создавать, поддерживать или управлять цифровым активом, который создан, чтобы широко использоваться как средство обмена, единица учета или средство накопления».

Глава проекта пообещал не запускать Libra без полного одобрения финансовых регуляторов. В апреле 2020 года концепция проекта поменялась, теперь планируется запустить несколько стейблкоинов, привязанных каждый к конкретному фиату.

Каждый стейблкоин будет полностью обеспечен резервом, состоящим из наличных денег или их эквивалентов и краткосрочных государственных ценных бумаг, выпущенных в указанной валюте. Стоимость Libra Coin будет определять смарт-контракт на языке Move на основе фиксированных цен стейблкоинов. На уровне сети в Libra внедрят систему для обеспечения AML/CFT и соответствия санкционной политике.

Представители Ассоциации уверены, что систему удастся запустить в 2020 году. Планируется зарегистрировать организацию в качестве провайдера платежных услуг в FinCEN и получить лицензию FINMA -- швейцарского финансового регулятора. Децентрализация сети больше не планируется.

Один из инвесторов TON Павел Черкашин считает, что проект Libra «лихорадочно родился в недрах Facebook» из-за ревности Цукерберга к удачному ICO Telegram.

Libra был практически полной копией TON, но с шильдиками крупных корпораций и штампом Made in the U.S.A. После этого Facebook открыто пришла к американским законодателям с чувством, что делает хорошее дело для Америки. Миру такой проект точно нужен, но он должен быть сделан американской компанией, на американской земле, в соответствии с американским законом. Вместо того чтобы поддержать благородное начинание, американские законодатели обвинили Цукерберга и Facebook в попытке посягнуть на самое святое — американский доллар. <...> Что произошло дальше, можно с высокой степенью вероятности предположить, зная применяемую в таких случаях риторику. Цукерберг сказал: вы мне не разрешаете делать мою платежную систему, но разрешаете это Дурову, который может быть связан с российским правительством и другими недружественно настроенными структурами и делает свой проект в США на деньги американских инвесторов, а его конечная цель — создать валюту, которая составит конкуренцию доллару и тем самым поставит под угрозу американскую экономику. И с такой формулировкой вопрос создания Дуровым своей платформы вышел из экономической плоскости и перешел в плоскость национальной безопасности. В результате вмешательства внешних сил возник прецедент, когда американский судья запрещает запуск технологического продукта даже за пределами США, используя аргументы, близкие к тем, которые использовал российский суд в деле Майкла Калви: платформа создается для зарабатывания денег компанией Дурова и инвесторами, и это недопустимо. Двухлетняя эпопея по созданию альтернативной мировой экономики уперлась в железобетонную стену государственной бюрократии и начала рассыпаться на глазах.

Если Libra была инспирирована TON, то сама она в свою очередь подстегнула запуск «цифрового юаня», который в Китае разрабатывался уже давно. В 2019 году компартия объявила блокчейн одной из ключевых и приоритетных технологий, зимой сообщил о готовности к тестированию системы платежей на базе цифрового аналога национальной валюты (DCEP, Digital Currency Electronic Payment), который должен заменить наличные деньги.

Весной 2020 года цифровалюту начали тестировать коммерческие банки и Alipay. В мае стало известно, что в цифровой валюте получат половину майских транспортных субсидий чиновники города Сучжоу.

Центробанки множества стран и Евросоюза рассматривают возможность выпуска собственных цифровых валют (CBDC, central bank digital currency), ведут исследования и разработки. О том, зачем они нужны, рассказывало издание российского ЦБ, который тоже «рассматривает возможность» создания цифрового рубля.