«Андрей Шмаров покидает пост главного редактора „Ведомостей“. Исполняющим обязанности главного редактора газеты „Ведомости“ с 20 мая 2021 года назначена Ирина Казьмина, ранее занимавшая пост заместителя генерального директора по редакционному развитию АО „Бизнес Ньюс Медиа“», сообщают «Ведомости».

Шмаров был утверждён в качестве главного редактора новым собственником газеты в конце мая 2020 года. На этот пост его предложил совет директоров, но кто именно -- осталось неизвестным. После его назначения уволились все заместители главного редактора (Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский), руководители нескольких отделов и другие сотрудники.

Конфликт с журналистами «Ведомостей» у Шмарова начался после первой встречи с редакцией, где он сообщил, что не знаком с «Догмой» — кодексом журналистов «Ведомостей».

Вскоре Шмаров без обсуждения с автором заметки изменил на прямо противоположный заголовок статьи о «Роснефти», без консультаций с юристами «Ведомостей» снял с сайта колонку Константина Сонина о «Роснефти». Также и. о. главного редактора запретил публиковать новости на основе исследований «Левада-центра», сославшись на просьбу администрации президента. За последние месяцы из «Ведомостей» ушли уже около 10 журналистов из более чем 90, в том числе руководители трех отделов. Все они называли основной причиной ухода нежелание работать со Шмаровым.

СМИ распространили заявление уволившихся журналистов:

«Сегодня нам было объявлено решение совета директоров учредителя «Ведомостей» — АО «Бизнес ньюс медиа» о назначении главным редактором издания Андрея Шмарова. Он руководил редакцией почти три месяца в статусе и.о. главного редактора и за это время успел неоднократно нарушить установленные в «Ведомостях» редакционные нормы и правила. Коллектив издания неоднократно указывал на нежелание работать с таким руководителем. 11 июня редакция выдвинула своего кандидата на должность главного редактора — главного редактора «Ведомости&" Анфису Воронину. В голосовании приняли участие 66 человек из 90. Все они отдали голоса за Воронину. Решение совета директоров считаем непрофессиональным и мириться с ним не можем. Но поскольку все возможности для убеждения исчерпаны, а окончательное решение принято, у нас не остается другого выхода, как уйти. Некоторые из нас отдали «Ведомостям» многие годы своей жизни, некоторые пришли совсем недавно. Но нас объединяет одно — горячее желание заниматься качественной журналистикой, не прогибаться ни под кого, руководствоваться исключительно интересами читателя. Новый собственник сказал много правильных слов о приверженности стандартам «Ведомостей», но именно его решающий голос привёл к назначению главным редактором человека, на деле доказавшего несоответствие этим стандартам. Мы не считаем, что теперь эти принципы по-прежнему будут востребованы в «Ведомостях». При этом мы остаёмся оптимистами. Запрос на качественные медиа остаётся, а значит, у многих из нас есть возможность по-прежнему остаться в профессии и заниматься любимым делом».

The Bell, Forbes, «Медуза» и «Ведомости» опубликовали совместное расследование, согласно которому контроль над изданием получила «Роснефть». Пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в рамках комментария к расследованию сказал о коллективе «Ведомостей», что он «бы всех их утопил в одном вонючем болоте с удовольствием. Они там такого наворотили».

Примерно через полтора месяца после массовых увольнений бывшие сотрудники «Ведомостей» объявили о запуске осенью 2020 года нового делового издания, основными способами финансирования которого станут добровольные пожертвования и реклама. Платная подписка и привлечение инвесторов противоречат принципам нового СМИ. Советником издания стал основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр. Весной 2021 года это издание было признано иностранным агентом.

«Решение о прекращении трудового договора Андрея Шмарова принято по соглашению сторон», сообщает деловое издание официально, а сам Шмаров назвал причину ухода и новое место работы тайной. У себя в Facebook он прокомментировал увольнение так: