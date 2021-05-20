Capital Group снова рассказала прессе, что Яндекс арендовал у BusinessClub много квадратных метров в «Москва-сити». В башне «Око II» в деловом центре у Яндекса теперь есть ещё 5600 квадратных метров на 1100 рабочих мест. Это делает его арендатором самой большой площади для коворкинга в России, отмечают «Ведомости». В феврале 2020 года он занял там же 4500 квадратных метров на 800 рабочих мест. «Центром притяжения резидентов стало ядро пространства, которое отличается мобильностью и функциональностью», отмечала отраслевая пресса.
Представитель Яндекса уточнил, что новое пространство в «Москва-сити» будет использоваться для размещения сотрудников «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Маркета».
Глава Яндекс Go Даниил Шулейко на прошлой неделе написал, что за «Яндекс.Маркет» в марте «взялся» Павел Бывших и «раздал кучу обещаний про качество поддержки».
«Первое обещание сдержал! За поддержку покупателей уже не смертельно стыдно, скоро будет не стыдно совсем. Поддержка продавцов обещает сделать рывок в ближайшие пару недель».
Детали уточнил сам Бывших:
«Базовые вещи чинили в первую очередь.
В основном, скорость ответа + сама доступность поддержки. В ios и на андройде сделали чаты с поддержкой и сделали там sla ответа в 2 минуты. Теперь формы обратной связи, которые ведут в почту, вообще собираемся убить (не современно это).
Наняли главреда, переписали tone of voice, успели переписать какую-то часть самых частых шаблонов
и т. д.
Ну и стараемся теперь развивать внутри, не аутсорсить ничего (команда саппорта из Go невероятно с этим помогла)».
За последние месяцы Бывших поделился вакансиями главы «всего B2B суппорта» Маркета, аналитика поддержки Такси, руководитель обучения, адаптации и развития персонала в службе поддержки.
В декабре 2019 года «Ведомости» писали, что Яндекс договорился с Capital Group об аренде у нее около 20 000 квадратных метров в башне «Око». До того крупнейшей сделкой по занятию рабочих площадей была аренда «Яндекс.Маркетом» 15 800 кв. м в Lotte на Новом Арбате, Росбанк снимал 15 400 кв. м в той же башне «Око».
Изначально «Яндекс» планировал арендовать все свободные площади в «Око» — это около 40 000−45 000 кв. м, включая коворкинг, рассказывали источники «Ведомостей» в начале декабря. Но за это время некоторые компании, например Hyundai и S8 Capital, договорились с Capital Group об аренде части помещений в башне. Поэтому «Яндексу» пришлось довольствоваться лишь 20 000 кв. м. На площади в «Око» претендовало много крупных игроков, например фармацевтическая компания Novartis, Модульбанк, Российский футбольный союз, сказал управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Но собственники башни скорее всего выбрали «Яндекс», так как компания могла предложить лучшие условия и готова была инвестировать в ремонт помещений в комплексе, добавляет он.
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