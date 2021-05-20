Capital Group снова рассказала прессе, что Яндекс арендовал у BusinessClub много квадратных метров в «Москва-сити». В башне «Око II» в деловом центре у Яндекса теперь есть ещё 5600 квадратных метров на 1100 рабочих мест. Это делает его арендатором самой большой площади для коворкинга в России, отмечают «Ведомости». В феврале 2020 года он занял там же 4500 квадратных метров на 800 рабочих мест. «Центром притяжения резидентов стало ядро пространства, которое отличается мобильностью и функциональностью», отмечала отраслевая пресса.

Представитель Яндекса уточнил, что новое пространство в «Москва-сити» будет использоваться для размещения сотрудников «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Маркета».

Глава Яндекс Go Даниил Шулейко на прошлой неделе написал, что за «Яндекс.Маркет» в марте «взялся» Павел Бывших и «раздал кучу обещаний про качество поддержки».

«Первое обещание сдержал! За поддержку покупателей уже не смертельно стыдно, скоро будет не стыдно совсем. Поддержка продавцов обещает сделать рывок в ближайшие пару недель».

Детали уточнил сам Бывших:

«Базовые вещи чинили в первую очередь.

В основном, скорость ответа + сама доступность поддержки. В ios и на андройде сделали чаты с поддержкой и сделали там sla ответа в 2 минуты. Теперь формы обратной связи, которые ведут в почту, вообще собираемся убить (не современно это).

Наняли главреда, переписали tone of voice, успели переписать какую-то часть самых частых шаблонов и т. д.

Ну и стараемся теперь развивать внутри, не аутсорсить ничего (команда саппорта из Go невероятно с этим помогла)».

За последние месяцы Бывших поделился вакансиями главы «всего B2B суппорта» Маркета, аналитика поддержки Такси, руководитель обучения, адаптации и развития персонала в службе поддержки.

В декабре 2019 года «Ведомости» писали, что Яндекс договорился с Capital Group об аренде у нее около 20 000 квадратных метров в башне «Око». До того крупнейшей сделкой по занятию рабочих площадей была аренда «Яндекс.Маркетом» 15 800 кв. м в Lotte на Новом Арбате, Росбанк снимал 15 400 кв. м в той же башне «Око».