«Начали раскатывать на Яндекс Маркете умные отзывы, написанные нейросетью по комментариям покупателей на сервисе», рассказал глава Яндекс Go Даниил Шулейко. Судя по приведённым примерам, в один комментарий смешиваются и положительные, и отрицательные отзывы разных людей с разными аргументами и критериями оценки.

Отзывы на товары в интернете это уже стандарт и иногда их столько, что на прочтение всех можно потратить больше времени, чем займет доставка. Сегодня мы это решили!

Начали раскатывать на Яндекс Маркете умные отзывы, написанные нейросетью по комментариям покупателей на сервисе. На вход отдаем все отзывы написанные на товар и получаем на выходе собирательный образ 😊

Умные отзывы состоят из двух частей: подробного комментария о товаре и набора ключевых характеристик, которые чаще всего отмечают пользователи, — например, качество сборки, дизайн и удобство, уровень шума.

Первое время перед попаданием на платформу, такой отзыв будет проверять человек.

Несколько примеров результата на картинках: