«Коммерсант» нашёл на сайте Ozon вакансию менеджера проекта доставки из ресторанов. После запроса комментария компания вакансию удалила.

В списке задач указаны тестирование прототипа продукта на востребованность для потенциальной аудитории, определение плана по масштабированию и разработка направления доставки из ресторанов. Проект будет работать на базе службы Ozon Express. Компания анонсировала запуск доставки блюд из общепита под брендом Ozon Foody еще в 2019 году. Тогда сообщалось, что сервис договорился о сотрудничестве с 200 рестораторами. Но позже Ozon заморозил проект на неопределенный срок.

В Wildberries изданию сказали, что тоже планируют предлагать услугу доставки блюд, но «доставка будет осуществляться силами самих рестораторов». О сроках и других подробностях реализации пока неизвестно.

Опрошенные эксперты рассказали «Коммерсанту», что новый игрок может отвоевать долю рынка за счет более низких, чем у его лидеров, комиссий. Но заказы придётся научиться доставлять «за 15−30 минут».