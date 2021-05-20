Президент Путин поручил правительству и Почте России «провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы АО „Почта России“», узнали в РБК из презентации «Доставка российского вина напрямую покупателям — D2C торговля». Эксперимент может начаться уже этим летом в Москве и Мордовии.
Источник РБК на розничном рынке утверждает, что проект «концептуально» поддерживает Министерство финансов, а, по данным владельца одного из винных российских производителей и знакомого с содержанием концепции, сейчас рабочая группа проекта ведет консультации с «Почтой России».
«Почта России» действительно вовлечена в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя, прорабатываются технические параметры такого решения, подтвердил РБК Алексей Скатин, заместитель гендиректора «Почты России».
Дистанционная торговля алкоголем в России запрещена с 2007 года (впрочем, многие компании нашли разные схемы продажи спиртного через интернет). Бизнес не раз обращался к властям с призывами пересмотреть политику торговли алкоголем.
В январе этого года замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что вопрос о легализации торговли алкоголем в интернете «снят с повестки».
«Есть позиция Минздрава, которая говорит о том, что, конечно, интернет-торговля алкоголем будет способствовать доступности алкоголя для населения и это идет вразрез с той стратегической задачей, которую ставит перед собой государство по сокращению потребления алкоголя. Поэтому пока, придерживаясь этой позиции, вопрос снят с повестки».
За три месяца до этого представитель Минпромторга уже предупреждал бизнес, что «в ближайшее время» ждать легализации не стоит. Против неё высказывается и МВД, опасаясь «увеличения преступлений, совершенных в состоянии опьянения».
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