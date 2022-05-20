Сбербанк продал основные активы своей экосистемы: стриминговый сервис Okko, аудиостриминговый сервис «СберЗвук», разработчика решений в области распознавания и синтеза речи ЦРТ, производителя онлайн-касс «Эвотор» и облачный сервис SberCloud. Покупателем активов стало созданное в мае юрлицо «Новые возможности», принадлежащее некой Татьяне Портных.

Гендиректор Okko Сергей Шишкин в письме партнерам заверяет, что сделка рыночная, а покупатель — «российская компания, не связанная с группой “Сбер”; рыночный игрок, не попадающий под текущие санкции США или ЕС». Но опрошенные «Коммерсантом» эксперты предполагают, что сделка нужна исключительно для обхода санкций. Не совсем понятно, как этот маневр сможет помочь Сбербанку, если считать, что активы достались номиналу. Теоретически, формальный Сбербанка позволит Okko и «Звуку» покупать лицензионный контент у иностранных компаний, однако крупные киностудии объявили об отказе от проката в России вне зависимости от того, под санкциями партнеры или нет.