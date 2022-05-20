Пришло ещё одно пополнение баз для связывания телефонов и адресов пользующихся сервисами доставки людей, теперь это не Яндекс.Еда, а Delivery Club:

База на 250 миллионов строк содержит ФИО, адреса, информацию о заказах и иные данные и распространяется бесплатно. В настоящее время по файлообменникам уже гуляет файл на 1 миллион строк, который выглядит вполне правдоподобно.

Компании за такие утечки практически не наказывают. Утечка подтверждена со стороны Delivery Club, компания смещает фокус при комментировании события на то, что данные банковских карт не утекли.