Судя по описанию происходящего на встрече игровой индустрии в АП (администрация президента), российские игроделы не знают что делать. Основных проблем две:
- Средства разработки, движки, иностранные (Unreal Engines, Unity)
- Дистрибуция иностранная (Steam, мобильные платформы). Как и приёмы платежей
Предлагаемые отраслью меры (сделать свой движок, попросить государство чтоб нас пустили в Китай) выглядят несуразно: Китаю и своих разработчиков хватает, а чисто российский игровой движок вряд ли экономически целесообразен, своя платформа для дистрибуции на мобильных устройствах (хотя бы на Android) будет сделана в любом случае.
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Махтиеву пора бы узнать, что в СНГ есть несколько своих движков — от Dagor Engine (для крупных проектов — пк, консоли) — уже шестая версий или Томский феномен — Unigine, на котором масса реалтайм проектов сделана, до белорусских Blitz Engine (мобильные проекты), которые со скандалом ушли из Варгейминга — WG подавал на них суд в Калифорнии, но даже там отказали. Это из тех, что на слуху… Учитывая, что это был Сбергеймс — сборище выглядит сомнительно — фирма хоть и новая, но ходоки во власть — знакомые все лица, уже по третьему кругу заходят… Проект своего движка это бездонная яма, в которой массу бабла спалили такие монстры как 1С — до 2009 года это была идея фикс не одной компании — а тут Сберкасса рядом… Касаемо платформ да, это крайне-крайне болезненно. В одном фейсбук-геймс половина топ-20 из СНГ. И это не говоря про мобайл.