Судя по описанию происходящего на встрече игровой индустрии в АП (администрация президента), российские игроделы не знают что делать. Основных проблем две:

Средства разработки, движки, иностранные (Unreal Engines, Unity) Дистрибуция иностранная (Steam, мобильные платформы). Как и приёмы платежей

Предлагаемые отраслью меры (сделать свой движок, попросить государство чтоб нас пустили в Китай) выглядят несуразно: Китаю и своих разработчиков хватает, а чисто российский игровой движок вряд ли экономически целесообразен, своя платформа для дистрибуции на мобильных устройствах (хотя бы на Android) будет сделана в любом случае.