Главный акционер сервиса объявлений Avito — Prosous (голландская компания, входящая в южноафриканский инвестхолдинг Naspers, который также является материнской компанией OLX Group) начинает поиск покупателя на актив в связи с уходом из России, сказано в заявлении, опубликованном на сайте компании. В марте стало известно о выделении Avito из OLX Group в отдельную компанию. После этого Prosous стал прямым владельцем 100% в ООО «Авито Холдинг». Источник «Коммерсанта» оценил стоимость всей компании в$7 млрд.

Avito продолжит функционировать как самостоятельный бизнес в России, управляемый российским менеджментом. Prosous будет искать покупателя на свой российский актив или на его часть, сообщили в пресс-службе Avito, добавив, что это решение является логичным продолжением ранее принятого решения о выделении Avito в автономный бизнес и не влияет на планы и возможности развития бизнеса компании в России.