"Коммерсантъ" обозрел нововведения к закону о СМИ, где есть множество новаций в отношении иностранных СМИ, и кроме того:

предлагаемая новая статья закона о СМИ наделяет генпрокурора и его заместителей правом признать регистрацию СМИ недействительной или прекратить действие лицензии на вещание в случае распространения «недостоверной информации» (до сих пор сделать это можно было только через суд).

Один из авторов инициативы Андрей Луговой (ЛДПР) на заседании комитета заявил, что, по его мнению, депутаты слишком поздно внесли проект: «Мы должны были его принять 25 февраля (на следующий день после начала военной спецоперации на Украине.— “Ъ”)». А директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина считает, что этот проект даже «не дотягивает в симметрии» и является примером того, что «мы в современном мире остаемся удивительным заповедником соблюдения базовых принципов свободы слова».