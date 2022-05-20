Сбер перестал прятать СБП-платежи → Roem.ru

Сбербанк, как минимум с прошлой недели перестал прятать в приложении кнопки для переводов по системе банковских платежей (СБП):

Ранее Сбербанк убирал переводы по СБП в самый конец списка услуг, где их видимость была ниже, а для своих клиентов требовал предварительного разрешения на входящие переводы из других банков, что приводило к взиманию комиссии при переводах на Сбер другими способами.