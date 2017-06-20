В конце 2016 — начале 2017 года «Билайн», МТС, «МегаФон» (и его MVNO-дочки) перестали торговать тарифными планами с неограниченным потреблением интернета. Федеральная антимонопольная служба России сочла синхронность подозрительной. Руководитель управления ФАС по контролю связи и ИТ Елена Заева рассказала, что ведомство попросило операторов представить мотивацию одновременному закрытию тарифных планов. Ничем не мотивированные действия группы предположительно конкурирующих компаний, подпадают под антимонопольное законодательство РФ. Теоретически могут существовать извинительные причины, например: «если операторы представят доказательства, что у них перегрузка сетей — мы можем рассмотреть этот вопрос», — сказала Заева.

Руководитель управления пообещала, что ФАС рассмотрит вопрос закрытия безлимитов с учётом того, что: абоненты потребляют всё больше и больше трафика, страна стремится к цифровой экономике, появляются новые задачи, например — интернет вещей. Заева заранее предупредила, что не выдержит никакой критики, объяснение торможения развития интернет-доступа, утратой интереса аудитории к традиционному голосовому трафику и sms в сотовых сетях. «Это не обоснование».

Фактически представители операторов уже объяснили своим собственникам или широкой аудитории почему им требуется закрыть безлимиты. В феврале 2016 года действовавший тогда гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Михаил Слободин подвёл итоги 2015-го и заявил, что мобильные безлимитные тарифы должны исчезнуть и тогда у операторов вырастет эффективность бизнеса. Бывшего коллегу поддержал сменивший Слободина на посту главы «Вымпелкома» Шелль Мортен Йонсен. «У индустрии нет выбора — она должна уходить от безлимитных тарифов по передаче данных. По опыту работы в других странах я могу сказать, что при росте использования данных безлимитные тарифы — это путь в никуда», — объяснил Йонсен в декабре 2016. В том же месяце принадлежащий «Мегафону» оператор «Скартел» (бренд Yota) объявил, что они больше не будут продавать безлимитный интернет, он, якобы, мало кому нужен: «85% абонентов используют не более 5 ГБ трафика в месяц». В начале февраля 2017 года уже сам «Мегафон» начал отказываться от безлимитнных тарифов. Оператор подтвердил, что безлимитные тарифные планы почти никому среди аудитории «МегаФона» не нужны: «Незначительное количество новых подключений, что в масштабах федерального оператора, по сути, означает полное отсутствие интереса». В том же феврале выяснилось, что ещё одной крупной сотовой компанией, признавшей необходимость постепенно лишить абонентов мобильного безлимита, стал МТС.