Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подтвердила утверждения «Лаборатории Касперского» (ЛК) о том, что Microsoft нарушает в Windows 10 нормы закона о защите конкуренции. ФАС продолжает расследование, открытое по заявлению ЛК в ноябре 2016 года, но уже установлено, что:

уведомления Windows 10 об антивирусах — действительно нужны для введения пользователя компьютера в заблуждение;

при этом Microsoft несколькими способами дискриминирует независимых от него производителей антивирусного ПО.

ФАС России предупредила «Майкрософт» о недопустимости создания дискриминационных условий. На устранение нарушений Microsoft получил месяц.

В июне 2017 года «Лаборатория Касперского» подала ещё один иск против Microsoft. Он адресован в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство ФРГ. Во втором иске тоже идёт речь о злоупотреблениях Microsoft доминированием на рынке. Microsoft, по мнению «Лаборатории Касперского», пытается уговаривать пользователей отказаться от стороннего программного обеспечения в пользу своего собственного Windows Defender, а конкурирующих производителей решений для обеспечения безопасности ждут созданные Microsoft препятствия.