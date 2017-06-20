Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что российские банки получили доступ к данным Пенсионного фонда России (ПФР) — как это описывают собеседники газеты «Ведомости»: к сведениям о пенсионных счетах потенциальных заемщиков. Получить, например, сведения на всех работающих у корпоративного клиента, через развёрнутую систему невозможно. Банк, с разрешения частного лица, после обмена подтверждающими sms, получает данные на этого человека. С данными ПФР работают четыре банка, рассказал председатель НП «Национальный совет финансового рынка» Андрей Емелин, в пилотном проекте участвовало 32 банка. По данным iDSystems, выписками из ПФР интересуется около 90 банков. Система работает исключительно с заёмщиками зарегистрированными на портале Госуслуг. Однако, как напомнил гендиректор iDSystems Андрей Федорец, банки могут сами регистрировать клиентов на Госуслугах.

В мае « Ведомости» узнали , что Центробанк предложил проводить идентификацию онлайн-заемщиков исключительно с помощью Госуслуг ( их Единой системы идентификации и аутентификации ( ЕСИА)); Пенсионный фонд России и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ещё весной 2017 были закрыты для частных структур , в том числе банков.

В начале июня первую выписку из Пенсионного фонда о потенциальном заёмщике получил «Хоум Кредит банк»; «Тинькофф банк» подключается к проекту; структуры ВТБ в III квартале начнут тесты, а подключение намечено на 2018 год, «ОТП банк» тестирует систему; «Русский стандарт», «Сбербанк» планируют подключение.