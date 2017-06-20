Агрегатор доставки еды с собственной логистической платформой Foodfox привлёк очередной раунд инвестиций объёмом более чем $5 млн. В раунде приняли участие несколько венчурных фондов, в том числе Target Global, и группа частных инвесторов, среди которых сооснователь Carprice Александр Черняк. Новые инвестиции пойдут на дальнейшее развитие, включая расширение зоны покрытия, развитие логистики, маркетинг. Об инвестициях «Роем!» рассказали представители компании.

Foodfox работает с более чем 1 000 ресторанов. Средний чек клиента составляет около 1 500 рублей. Общая годовая выручка сервиса превышает $10 млн.

Венчурный фонд Target Global также инвестировал в Foodfox в прошлом июле. Тогда компания получила $1 млн от фонда, а также сооснователей Lamoda Group и ряда других ангелов-инвесторов.