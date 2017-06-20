Основатель и гендиректор холдинга «Е-генератор» (в него входят новостной агрегатор СМИ2, информагентство «Евразия Daily» и другие активы) Юрий Белоусов выкупил долю гендиректора «Мамбы» Андрея Бронецкого в социальной сети «МирТесен». Бронецкому принадлежало 10% «МирТесен», у Белоусова было 17%, остальные акции принадлежат ИК «Финам».

По данным «Коммерсантъ», сумма, которую. Бронецкий мог получить за свой пакет, могла составить около 10 млн рублей. По данным самой компании, у «МирТесен» 13 млн уникальных посетителей в месяц, 175 млн просмотров страниц, более 1 млн пользовательских публикаций, а также «сотни тысяч пользовательских блогов и сайтов различных тематик».

С конца 2016 года Андрей Бронецкий начал избавляться от активов, которые покупал за почти 20 лет работы интернет-рынке. В ноябре 2016 года Бронецкий вышел из капитала онлайн-агрегатора товаров «Апорт». Тогда же менеджер пояснил журналистам, что принял решение сконцентрироваться на других бизнес-проектах: на тех, которые он контролирует лично лично и напрямую.