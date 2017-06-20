По данным сервиса мониторинга «Каждый сбой» 20 июня, приблизительно в первой половине суток (по московскому времени), пользователи мессенджера Skype начали жаловаться на проблемы с подключением и сбои в передаче сообщений. Ночью мессенджер решил проблемы, но уже утром они возобновились.

На проблемы жаловались жители России, Украины, Беларуси и ряда европейских стран. Официальные представители Skype еще в понедельник 19 июня сообщали, что компания знает о проблемах в работе сервиса и работает над их решением. 20 числа компания обновила сообщение, написав «Да, мы знаем, что ряд пользователей по-прежнему испытывает проблемы, мы работаем над этим».