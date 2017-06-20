Клиенты рекламной платформы myTarget, принадлежащей Mail.ru Group, получили возможность закупать рекламу в видеосети NativeRoll.TV. Новый формат видеорекламы подразумевает статичное размещение нативного блока, содержащего видеоплеер, текстовый блок и брендированный элемент, внутри контента сайта, говорится в сообщении Mail.ru Group.

Как только видеоплеер попадает в зону видимости, ролик воспроизводится автоматически; если пользователь прокручивает страницу, видео останавливается, что позволяет рекламодателю платить только за видимые досмотры видеоролика. Продажа осуществляется по модели CPV, что гарантирует качественный контакт с аудиторией — просмотр засчитывается только в том случае, если плеер находился в зоне видимости пользователя. Стоимость одного просмотра в Mail.Ru Group не назвали, сказав, что размещение проходит по аукционной модели. Ранее автоплей уже присутствовал в соцсетях принадлежащих интернет-холдингу.

Принадлежащий MaIl.ru Group рекламный сервис myTarget запустил продажи рекламы по модели CPV в конце мая 2017 года. Модель CPV будет доступна в рамках формата «Прероллы в видео». Размещение в рамках данного формата осуществляется на медиапроектах Mail.ru Group, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и на ресурсах рекламной сети myTarget.