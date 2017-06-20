Основатель туристического сервиса Onetwotrip и бывший топ-менеджер Anywayanyday Петр Кутис привлек $4 млн на развитие своего нового проекта FinalPrice. В стартап вложились венчурные фонды Almaz Capital и венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC, а также ряд частных инвесторов, говорится в сообщении Sistema VC.

FinalPrice предлагает авиабилеты, бронирование отелей и аренду автомобилей, но зарабатывает не на комиссии за сделку, а на годовой подписке в $99. В результате приложение предлагает цену на 30% ниже, чем в других схожих проектах. FinalPrice будет также формировать для своих подписчиков персонализированные предложения, чему поможет основанная на машинном обучении система скоринга.

Основным рынком для компании станут США. Согласно сообщению Sistema VC, в 2015 году туристический рынок США достиг $329 млрд, из которых $173 млрд пришлась на онлайн-бронирование. Около 67 млн американцев входят в категорию «часто путешествующих» (более четырех поездок в год), на них и хочет зарабатывать FinalPrice. О том, что Кутис работает над новым проектом, стало известно в мае 2016 года.