Издание The Outline получило видео с внутреннего брифинга для сотрудников Apple, на котором представители компании рассказывали, как она борется с утечками информации о продуктах. Основную часть брифинга провел директор по безопасности Apple Дэвид Райc, до приходя в компанию четыре года проработавший в Национальном агентстве по безопасности США в должности аналитика по уязвимостям. По его словам, основным каналом утечек являются фабрики Apple в Китае.

В среднем для рабочего одна вынесенная с фабрики деталь может принести сумму, эквивалентную зарплате за год работы. Больше всего ценятся корпуса продукции: смартфонов и ноутбуков, так как они позволяют получить больше данных о новом продукте. Самым распространенным способом кражи является вынос с завода, ежедневно сотрудникам компании приходится проверять до 3 миллионов человек, для сравнения Национальное транспортное агентство США, которое обеспечивает безопасность аэропортов, проверяет за день около 1,8 млн пассажиров. Также рабочие используют и другие способы — например перебрасывают запчасти через забор и смывают их в канализацию, рассчитывая выловить за пределами закрытой территории.

Вторым источником утечек является кампус Apple в Калифорнии. Здесь службе безопасности приходится использовать более тонкие методы, чтобы обнаружить источники утечек. Например компания внедряет в различные подразделения сотрудников СБ, чтобы «помочь персоналу лучше оберегать корпоративные секреты». Служба безопасности проводит полномасштабные расследования по поводу каждой утечки. Например в 2016 году попались два сотрудника, «сливавших» информацию. Один работал в онлайн-магазине Apple, а другой в iTunes. Один из пойманных сотрудников начал общаться с журналистом, с которым его связывали дружеские отношения через Twitter.

Райс заверил сотрудников, что Apple не хотел бы, чтобы стремление обеспечить безопасности информации о продуктах создала «культуру страха» в компании. Он уточнил, что никто не читает электронную почту и не ведёт слежку за сотрудниками. Несмотря на это он подчеркнул, что опасно делиться данными о компании даже с супругом, родителями, или детьми. Он уточнил, что безопасной информацией является фраза «Apple классная компания и мне нравится там работать», остальные данные лучше оставить при себе.