«Яндекс» превратит клиентов «Почты для домена» в пользователей «Коннекта»


В 2017 году «Яндекс» запустил платформу «Коннект», инфраструктуру для общения внутри компании, где есть возможность создать корпоративные Почту, Диск, Вики, Мессенджер, Администрирование, Трекер. С 2009 года у поисковика работала отдельная «Почта для домена». До сих пор администраторы могли перенести почту домена в «Коннект» или продолжить управлять ими в старом интерфейсе «Почты для домена». Представители компании сообщили, что через несколько месяцев планируется оставить только один пункт управления — в «Коннекте», так как там доступно больше возможностей, по их словам. Для этого «Яндекс» начал переносить туда все домены автоматически.

почтадлядоменавсё

Пользователи могут перейти раньше на новый интерфейс самостоятельно. Домены будут перенесены в течение месяца, сам процесс переноса занимает несколько минут. В это время у юзера не будет доступа к старому интерфейсу «Почты для домена» и к новому интерфейсу «Коннекта». Базовый тариф в «Коннекте» бесплатный, однако в нём есть контекстная реклама, а число пользователей ограничено 1000.

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Комментарий представителя компании

Добавить 6 комментариев

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    Залина Богазова Яндекс

    Друзья, никто не закрывает ПДД — заголовок совершенно не отражает того, о чём рассказали пользователям ещё седьмого июня. Мы просто объединяем интерфейсы управления Коннектом и ПДД, потому что это логично и даст пользователям больше возможностей.

    В первоисточнике всё подробно рассказано: https://yandex.ru/blog/connect/yandeks-obedinyaet-interfeysy-dlya-upravleniya-konnektom-i-pochtoy-dlya-domena.

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    stas.sh

    Как можно доверять коммерческую информацию этому сервису? Я задал прямой вопрос про Коннект:
    Кто из сотрудников Яндекса имеет доступ к данным компании, использующей Коннект? Например, как я могу быть уверен, что данные из вики или трекера не могут быть доступны любому разработчику, работающему над Коннектом, или вообще любому сотруднику Яндекса. Где про это написано?

    Ответили на какой-то другой вопрос, про защиту от посторонних лиц, хотя я спрашивал про лиц внутренних:
    Яндекс уже долгие годы занимается обработкой пользовательских данных. Конфиденциальность этих данных — важное и приоритетное направление для нас. Мы уделяем огромное внимание защите информации, которую нам предоставили пользователи, от доступа посторонних лиц.
    https://yandex.ru/blog/connect/pereklyuchenie-pochty-dlya-domena-v-konnekt#5900679256d044002372ff32

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    Иван Ильин > stas.sh контекст

    Вы правильно поставили вопрос. А судья Конституционного Суда Юрий Рудкин осенью 2017 года частично на него ответил: «Интернет-сервис не может являться обладателем информации, поскольку он не создавал эту информацию. То есть он пересылает данную информацию, но не имеет права на доступ к этой информации».

    Параллельно выяснилось, никаких норм, которые защитили бы вас от гипотетического недобросовестного сотрудника интернет-компании в России нет. Конституционный Суд поставил перед законодателями задачу:

    «Уточнить правовой статус правообладателя интернет-сервиса, с помощью которого осуществляются передача электронных сообщений и хранение информации, и более детально регламентировать его отношения с пользователями предоставляемых им услуг».

    Эта задача пока не решена. Вывод. Яндекс работает строго в правовом поле РФ. Недоопределённом. Сегодня Яндекс может ссылаться исключительно на собственный авторитет. Максимум авторитет своих партнёров. Крупные интеграторы ставят на свои машины Яндекс.Браузер? Ставят. Чиновники и государственные организации используют Почту Яндекса? Используют. Ну, и вот…

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