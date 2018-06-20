В 2017 году «Яндекс» запустил платформу «Коннект», инфраструктуру для общения внутри компании, где есть возможность создать корпоративные Почту, Диск, Вики, Мессенджер, Администрирование, Трекер. С 2009 года у поисковика работала отдельная «Почта для домена». До сих пор администраторы могли перенести почту домена в «Коннект» или продолжить управлять ими в старом интерфейсе «Почты для домена». Представители компании сообщили, что через несколько месяцев планируется оставить только один пункт управления — в «Коннекте», так как там доступно больше возможностей, по их словам. Для этого «Яндекс» начал переносить туда все домены автоматически.

Пользователи могут перейти раньше на новый интерфейс самостоятельно. Домены будут перенесены в течение месяца, сам процесс переноса занимает несколько минут. В это время у юзера не будет доступа к старому интерфейсу «Почты для домена» и к новому интерфейсу «Коннекта». Базовый тариф в «Коннекте» бесплатный, однако в нём есть контекстная реклама, а число пользователей ограничено 1000.