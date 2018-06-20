В 2017 году «Яндекс» запустил платформу «Коннект», инфраструктуру для общения внутри компании, где есть возможность создать корпоративные Почту, Диск, Вики, Мессенджер, Администрирование, Трекер. С 2009 года у поисковика работала отдельная «Почта для домена». До сих пор администраторы могли перенести почту домена в «Коннект» или продолжить управлять ими в старом интерфейсе «Почты для домена». Представители компании сообщили, что через несколько месяцев планируется оставить только один пункт управления — в «Коннекте», так как там доступно больше возможностей, по их словам. Для этого «Яндекс» начал переносить туда все домены автоматически.
Пользователи могут перейти раньше на новый интерфейс самостоятельно. Домены будут перенесены в течение месяца, сам процесс переноса занимает несколько минут. В это время у юзера не будет доступа к старому интерфейсу «Почты для домена» и к новому интерфейсу «Коннекта». Базовый тариф в «Коннекте» бесплатный, однако в нём есть контекстная реклама, а число пользователей ограничено 1000.
Залина Богазова Яндекс
Друзья, никто не закрывает ПДД — заголовок совершенно не отражает того, о чём рассказали пользователям ещё седьмого июня. Мы просто объединяем интерфейсы управления Коннектом и ПДД, потому что это логично и даст пользователям больше возможностей.
В первоисточнике всё подробно рассказано: https://yandex.ru/blog/connect/yandeks-obedinyaet-interfeysy-dlya-upravleniya-konnektom-i-pochtoy-dlya-domena.