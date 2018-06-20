«МегаФон» и Mail.ru сделали вторую попытку найти синергию. Mail.ru Group запускает сервисные уведомления через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом «Роем!» сообщили представители компании. Аналог SMS, которые бизнес-пользователи рассылают клиентам. С помощью сервиса Notify клиенты будут получать привычные уведомления о статусе заказа в интернет-магазине, данные о платежах и начислениях от банков и другие сообщения от сервисов, которыми они пользуются.

Уведомления могут снизить расходы бизнеса на рассылку SMS. Из-за проекта могут пострадать сотовые операторы МТС и «Билайн», однако «Мегафон», который контролирует группу Mail.ru, сможет вернуть общему для компаний совладельцу часть потерянного дохода от рассылки SMS-уведомлений. Кроме того, холдингу будет легче получить данные не только о пользователях своих социальных сетей, но и об абонентах операторов конкурирующих с «Мегафоном» Алишера Усманова.

Первой попыткой найти синергию между интернет-компаний и телекомом был VK mobile, виртуальный оператор связи, ориентированный на обитателей «ВКонтакте» (часть Mail.ru Group), работающий в сети «МегаФона», но проект не получился и был быстро закрыт.

«МегаФон» купил пакет акций, дающих 63,8% голосов в Mail.Ru Group Limited в феврале 2017. Сотовый оператор и Mail.ru Group заявляли о двух планах совместной деятельности с интернет холдингом:

Предложение услуг мобильной связи для пользователей ВКонтакте под брендом VK Mobile;

Сотрудничество в сфере анализа данных , чтобы улучшить сегментацию пользователей , для качественного таргетинга и более эффективной продажи услуг связи.

Уведомления можно будет прислать только тем пользователям, которые предварительно дали согласие на их получение. Компания-отправитель не получает информацию о персональной странице пользователя в соцсети. Для начала рассылки нужно утвердить шаблон уведомлений, который проходит проверку у модератора на наличие спама. Через соцсети можно будет отправлять коды для подтверждения операций и для двухфакторной аутентификации, сведения о доставке товаров и об изменении статуса заказа, данные о платежах, списаниях со счетов и другое.

Компания-отправитель получает информацию только о статусе своего уведомления: «Отправлено», «Доставлено», «Прочитано». Оплата осуществляется только за доставленные уведомления. По словам «Коммерсанта» (это издание тоже входит в бизнес-империю Алишера Усманова), стоимость одного уведомления составит 0,271 рубля с НДС. Компания может настроить отправку уведомлений только тем людям, которые используют мобильное приложение, также отметили в MRG.