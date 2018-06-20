«МегаФон» и Mail.ru сделали вторую попытку найти синергию. Mail.ru Group запускает сервисные уведомления через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом «Роем!» сообщили представители компании. Аналог SMS, которые бизнес-пользователи рассылают клиентам. С помощью сервиса Notify клиенты будут получать привычные уведомления о статусе заказа в интернет-магазине, данные о платежах и начислениях от банков и другие сообщения от сервисов, которыми они пользуются.
Уведомления могут снизить расходы бизнеса на рассылку SMS. Из-за проекта могут пострадать сотовые операторы МТС и «Билайн», однако «Мегафон», который контролирует группу Mail.ru, сможет вернуть общему для компаний совладельцу часть потерянного дохода от рассылки SMS-уведомлений. Кроме того, холдингу будет легче получить данные не только о пользователях своих социальных сетей, но и об абонентах операторов конкурирующих с «Мегафоном» Алишера Усманова.
Первой попыткой найти синергию между интернет-компаний и телекомом был VK mobile, виртуальный оператор связи, ориентированный на обитателей «ВКонтакте» (часть Mail.ru Group), работающий в сети «МегаФона», но проект не получился и был быстро закрыт.
«МегаФон» купил пакет акций, дающих 63,8% голосов в Mail.Ru Group Limited в феврале 2017. Сотовый оператор и Mail.ru Group заявляли о двух планах совместной деятельности с интернет холдингом:
Предложение услуг мобильной связи для пользователей ВКонтакте под брендом VK Mobile;
- Сотрудничество в сфере анализа данных, чтобы улучшить сегментацию пользователей, для качественного таргетинга и более эффективной продажи услуг связи.
Уведомления можно будет прислать только тем пользователям, которые предварительно дали согласие на их получение. Компания-отправитель не получает информацию о персональной странице пользователя в соцсети. Для начала рассылки нужно утвердить шаблон уведомлений, который проходит проверку у модератора на наличие спама. Через соцсети можно будет отправлять коды для подтверждения операций и для двухфакторной аутентификации, сведения о доставке товаров и об изменении статуса заказа, данные о платежах, списаниях со счетов и другое.
Компания-отправитель получает информацию только о статусе своего уведомления: «Отправлено», «Доставлено», «Прочитано». Оплата осуществляется только за доставленные уведомления. По словам «Коммерсанта» (это издание тоже входит в бизнес-империю Алишера Усманова), стоимость одного уведомления составит 0,271 рубля с НДС. Компания может настроить отправку уведомлений только тем людям, которые используют мобильное приложение, также отметили в MRG.
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Мне одному не видно цен ?
Синегрию? Точно не сангрию?
И кстати, почему «Выделенный текст должен быть больше 20 символов»?
А по сути обычное роемовское высасывание выводов из пальца. Все компании уйдут от сервисных смс, и уже сейчас и без мейлру есть способы сделать это.
Если написано своё приложение, гораздо удобнее (и, думаю, дешевле) слать через него пуши. Это работает и в чистом вайфае, и в роуминге с местной симкой, и можно сразу пробрасывать код подтверждения в приложение (в iOS приложения не имеют доступа к смс, как я понимаю). И заодно отсекаются левые агрегаторы, торгующие твоей кредитной историей на основе банковских смс и, предположительно, чекистам становится чуть сложнее читать. Вот тут-то и появляется предложение от соцсети, за репосты в которой обыч…
Заодно всех отучат отключать передачу данных в роуминге. Не хрен — пусть качает, все что ему надо!
Проблема изначально в безмерной жадности (высокие тарифы на СМС) у операторов связи.
Нехрен в роуминг ездить! Предатели!
Их безмерная жадность спасала нас столько лет от спама.
Роуминг ты не поверишь начинает стоит отъехать в соседнюю область. А вот мегафон отличается самым кривым роумингом в даже в своей сети. Я большего маразма чем роуминг мегафон не встречал - это приехал с Зауралья в Краснодарский край — всё не ловит даже сеть.
Я и не поверю, я тупо проверял. На моём тарифе в прошлом году без допов всё работало. Там только Крым у них вроде не входит в эту область. Но в Крым тоже предатели ездят так-то. И вообще это сарказм был, вот так всегда, надо эту палку с надбисью собой таскать.
Огромный лендос, с кучей мусорной информации, но нет ЦЕНЫ! Карл, ЦЕНЫ
https://a.d-cd.net/8d68ae9s-960.jpg
Регистрация только через ВК, о боже мой, они там совсем ебобо.
Вообще стоит предложить сделать регистрацию с принудительным наличием аккаунта в ВК и ОК, и чтобы в ОК было минимум несколько покупок платных стикеров!