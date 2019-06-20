Компании «Билайн» и Mail.ru с прошлой недели при помощи своего SMM доводят до своей аудитории, что их оппоненты — редиски. Mail.ru считает недружественным шагом то, что «Билайн» резко увеличил цены на SMS, а «Билайн» расстроился из-за того, что их отрубили от пиринга с ресурсами Mail.ru.

Последствия? Едва ли Mail.ru стал платить меньше, но пользователи проектов Mail.ru и «Билайна» ощутили, что сайты MRG стали работать заметно медленнее — «Билайну» пришлось направлять трафик на проекты Mail.ru неоптимальными маршрутами.

Кому можно посочувствовать? В первую очередь, конечно, пользователям. Они честно платят за ресурсы MRG своим вниманием, а иногда и деньгами — за один лишь музыкальный Boom платят более 2 млн абонентов. Оценочно, от 500 до 700 тысяч пользователей Boom при этом являются абонентами «Билайна». Не менее честно пользователи платят и за услуги «Билайна» — при этом деградация качества доступа к сервисам MRG едва ли соответствует их пользовательским ожиданиям (и вызвала вопросы у ФАС).

Mail.ru же и «Билайну» сочувствовать не хочется, и вот почему:

«Билайн» помирает. Это единственный в России сотовый оператор с падающей пользовательской базой, очевидно, что для сохранения какой-то жизнеспособности компании единственный для него вариант это повышать средний чек с клиентов. Любой кто ввязывается в отношения с «Билайном» должен понимать, что это компания, которая будет всегда стремиться повышать стоимость своих услуг, причём со скоростью превышающей среднерыночную. Иначе компания помрёт очень быстро по телекомовским меркам.

При этом альтернативные источники дохода у «Билайна» не выстреливают — проект Veon не зашёл настолько, что его просто закрыли в ноль, а при этом деньги на развитие сети до стандарта 5G «Билайну» нужны так же как и другим игрокам с большими финансовыми ресурсами и большей пользовательской базой. То есть, то что «Билайн» пытается отжать денег с пользователей и тех, кому от «Билайна» особо бежать некуда — в такой ситуации понятно, но одобрения и сочувствия не вызывает.

Mail.ru же в ситуации, когда «Билайн» ему выкручивает руки (если именно это действительно является причиной их недовольства), оказался в положении, которое он давным-давно мог предотвратить.

Mail.ru планировал использовать пуши для уведомлений больше года назад.

Кроме этого , проверять номер можно звонками с голосовыми сообщениями , которые сейчас зачастую дешевле SMS. Кстати , это ещё и хороший способ для незрячих и слабовидящих.

проверять номер можно звонками с голосовыми сообщениями которые сейчас зачастую дешевле SMS. Кстати это ещё и хороший способ для незрячих и слабовидящих. Кроме этого , проверять номер можно обратными звонками с телефона , как это делают для авторизации Wi-Fi сети.

Ни второй, ни третий способ до сих пор не реализован. Информация о том, что операторы пытаются выкручивать руки ценой SMS, на рынке ходит уже добрую пятилетку, это известный фактор. То что этот риск не был нивелирован или каким-то долгосрочным соглашением с операторами, или использованием альтернативных каналов проверки телефона пользователя — это беспечность самого Mail.ru, ничего больше.

Ну, а страдают там, где сталкиваются жадность и беспечность — пользователи.