Финансовый директор Ростелекома Сергей Анохин заявил на ПМЭФ, что компания запускает венчурный фонд на 8 млрд рублей. Фонд "будет сфокусирован на поддержке отечественных интернет-сервисов, цифровых платформ, разработчиков промышленного ПО", приоритет отдаётся компаниям, которые "прошли через индустриальные центры компетенций в сфере импортозамещения ПО".

Один инвестфонд у Ростелекома уже есть -- "КоммИТ Кэпитал". Он собирается в ближайшие 3 года проинвестировать 13 млрд рублей "в более зрелые компании, которые уже нащупали свои ниши". С момента своего создания в 2015 году этот фонд уже вложил 2 млрд рублей в компании и ещё 2 млрд во ФРИИ.

Кроме того, на ПМЭФ анонсировали венчурный фонд "для поддержки проектов в сфере беспилотных авиационных систем, радиоэлектроники и ракетно-космических систем". Его основали Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (Фонд НТИ), компания "Т1" и "Корпорация Попов Радио".

Ещё один представленный на ПМЭФ проект финансовой поддержки айти-стартапов -- "первый бизнес-акселератор для разработчиков видеоигр". Это совместная инициатива ИРИ, ФРИИ и VK. Рассказывая о ней, директор по продукту VK Play Александр Михеев отдал должное "популярности российских образовательных программ в сфере геймдева", но рассказал, что несмотря на эту популярность, "процент проектов, которые доходят до выхода на рынок, очень низок". От идеи до релиза не доживают 90% игр. Разработчики знают, как делать игры, но не знают, как делать бизнес.

Его ожидаемый объем - до 10 млрд рублей. Проекты смогут получить поддержку в период с 2023 по 2033 год.

За несколько дней до ПМЭФ о старте венчурного фонда объявили основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров и бывший вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

Примерно тогда же гендиректор ФРИИ Кирилл Варламов рассказал, что в России венчурный рынок в коме. Как российский, так и мировой венчур уже не раз хоронили в этом году.

Правительство разрабатывает комплекс мер для налогового стимулирования российской венчурной отрасли. В соответствии с законопроектом, который сейчас обсуждается ведомствами и экспертами, компании, инвестирующие в венчурные фонды, смогут учитывать эти расходы с повышающим коэффициентом 1,5. Таким образом уменьшается база налога на прибыль. Аналогичный механизм сейчас действует в отношении финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минэкономразвития.