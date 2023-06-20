Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что специальной программы для возвращения в Россию уехавших IT-специалистов не потребовалось. По его словам, они возвращаются сами. «Хорошая новость — пока мы работали, они начали возвращаться, и мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Такой, отдельной программы — не потребовалось. Мы разговариваем с IT-компаниями — говорят, что многие возвращаются уже сами по себе»,— сказал господин Шадаев на конференции «CNews Forum Кейсы-2023». По словам главы Минцифры, точное количество вернувшихся в Россию IT-специалистов уточнят через одну-две недели. Однако, по его словам, «цифра достаточно значимая». 20 декабря 2022 года Максут Шадаев говорил, что за рубежом находится около 100 тыс. российских IT-специалистов (около 10% от общего числа). При этом, по его словам, 80% из них продолжают работать на российские компании и находятся в дружественных странах.