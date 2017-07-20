Китайский холдинг AliExpress ведет переговоры об открытии шоу-румов в салонах «ВымпелКома» — в больших городах в салонах «Билайн» и «Евросети». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, один из которых знаком с ходом переговоров, а другой — близкий к телекоммуникационной компании. Инвестиции в открытие одного магазина составят примерно 2−3 млн рублей без аренды.

Сейчас AliExpress анализирует локации «ВымпелКома» по всем крупнейшим российским городам, где может стать субарендатором. Кроме того, стороны допускают совместный выбор уже новых локаций, когда с самого начала помещение будет разделено на двух операторов, — рассказал собеседник издания.

Два шоу-рума холдинга уже работают в Москве. Директор по развитию бизнеса AliExpress в России и СНГ Марк Завадский рассказывал, что, если проект будет успешным, то шоу-румы могут появиться и в других городах России. Магазины работают по модели онлайн-магазина: перед покупкой клиент должен заказать товар. Основной причиной расширения сети за счет соседства с сотовой розницей источник РБК назвал трафик розничного магазина или салона.

В июле этого года стало известно, что холдинг начал торговать детскими товарами Lego c доставкой из России. Завадский объяснил, что компания надеется, что так они смогут повысить свою востребованность в городах-миллионниках.