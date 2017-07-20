Правительство отказалось от идеи сенаторов Антона Белякова и депутата Олега Шеина переносить «закон Яровой» с 2018 на 2023 год. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв на соответствующий законопроект. Тем не менее, возможно его поэтапное введение подзаконными актами правительства. В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что в противном случае финансировать закон придется за счет самих абонентов.