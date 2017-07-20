Японская финансово-промышленная группа Mitsui инвестировала $3,5 млн в российский сервис доставки еды с рецептами «Шефмаркет». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя и гендиректора стартапа Сергея Ашина. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в этих областях. Потенциальный рынок таких проектов в городах оценивают в 27 млрд рублей. Месяц назад японский холдинг уже вкладывал инвестиции в российский стартап: Mitsui купил четверть японского представительства онлайн-аукциона подержанных автомобилей CarPrice, которое основал Оскар Хартманн.

Последний месяц выдался богатым на инвестиции в сферу food-tech. 20 июня агрегатор доставки еды с собственной логистической платформой Foodfox привлёк больше $5 млн. Ещё $5 млн привлёк сервис доставки здоровой еды Grow Food.