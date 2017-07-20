Представители фонда Telconet ответили на претензии относительно неясных перспектив компании Yota Devices и задержки запуска YotaPhone 3. 10 июля «группа инвесторов компании China Baoli», китайской компании, которой принадлежит 30% акций Yota Devices, распространила заявление, в котором говорится о том, что новые владельцы производителя смартфонов допустили «ряд ошибочных управленческих решений и в целом неэффективно управляют Yota, в результате чего снижается стоимость интеллектуальной собственности компании».

Запуск YotaPhone 3 был запланирован на начало 2016 года в нескольких странах, включая Китай. В результате чего ожидался существенный рост выручки в 2016 и 2017 годах. У компании были заключены соглашения с глобальными и китайскими дистрибьюторами и партнерами, такими как Vodafone и Ingram Micro и другими. Но до сих пор YotaPhone 3 не появился, и никакой выручки не было сгенерировано по итогам 2016 года. Также нет никакой ясности относительно выручки и прибыли от продаж YotaPhone 3 в 2017 и 2018 году. Люди стали забывать бренд, и текущие пользователи YotaPhone с большой вероятностью перейдут к конкурирующим производителям из-за этой задержки и отсутствия ясности по поводу того, будет ли новый смартфон доступен на их рынке, — утверждали авторы письма.

Также их претензии были связаны с тем, что Yota Devices сменила производителя YotaPhone 3. На момент приобретения у Yota Devices уже был договор о партнерстве с компанией ZTE, которая должна была производить новое поколение смартфона. В итоге китайские партнеры анонсировали новое партнерство с менее известной компанией Coolpad. Также авторы письма утверждают, что обнаружили наличие судебных исков в суде Британских Виргинских островов от акционеров Yota Devices и требуют прояснить структуру владения компанией.

Представитель фонда Telconet в совете директоров Yota Devices, гендиректор Marsfield Capital Екатерина Лапшина сказала «Коммерсантъ», что она сомневается, что авторы письма вообще являются инвесторами China Baoli.

Мы читали в СМИ текст заявления от неких анонимных людей, называющих себя группой инвесторов China Baoli. На данный момент никаких подтверждений того, что заявление написано инвесторами China Baoli, мы не видели. Нашим партнером является China Baoli. У нас в настоящий момент нет причин сомневаться в ее финансовой стабильности.Сейчас команды разработчиков в финском и российском офисах компании совместно с китайским партнером готовят к запуску смартфон третьего поколения. Выпуск намечен в Китае осенью, затем смартфон появится в России и на других рынках, заявила Лапшина.

Выход третьей модели YotaPhone изначально был запланирован на начало 2016 года, потом срок сместился на лето того же года и позже на конец года, сейчас представители Yota Devices вообще предпочитают не озвучивать конкретные даты. 16 июня 2017 года прототип YotaPhone 3 был официально представлен в городе Харбин на российско-китайской выставке ЭКСПО. О сроках выхода устройства на рынок при этом ничего не говорилось.