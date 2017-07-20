Совладелец онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин предложил перевести поставки на новое юридическое лицо. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на трех крупных поставщиков компании, которые получили это предложение.

Источник, который знаком с одним из владельцев, рассказал, что договор о поставках заключается со структурой, которая не связана с «Юлмартом» и его акционерами. По словам двух поставщиков, предложение связано с ООО «Юлмаркет», который был учрежден в апреле 2017 года Юрием Кобзиком (по словам Костыгина, «Юлмаркет» - часть «Юлмарта»). Один партнер «Юлмарта» уже подписал договор, но пока не начал поставки. Другой поставщик получил от Костыгина похожее предложение – заключить договор «с другим юрлицом».

Костыгин рассказал изданию, что речь – о договоре консигнации. Его компания предлагает услуги фулфилмента. Так, поставщик может хранить какой-либо товар на складах его группы и оплачивать его хранение и обработку. «Юлмарт», в свою очередь, может продавать товар на своем сайте, а поставщик может продать его через свой сайт, доставляя клиенту товар с помощью инфраструктуры онлайн-ритейлера. «Раньше поставляли товар «Юлмарту» и «Юлмарт РСК», теперь поставка будет идти через «Юлмаркет», нет никаких хитростей», - заключает Костыгин. В настоящее время закупки идут через НАО «Юлмарт».

Нам как дистрибутору неинтересно продавать самим, фактически мы меняем схему поставки «Юлмарту», будем поставлять не связанному с ним лицу. Зачем это, ритейлер не объяснял, - прокомментировал один из поставщиков.

Несколько дней назад появилась новость о том, что Костыгин хочет завершить выкуп долей миноритариев онлайн-ритейлера «Юлмарта» до конца этого года. Также он надеется достичь соглашения с банками.